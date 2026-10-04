США предложили провести встречу между Украиной и Россией до конца октября

Зеленский: Украина согласилась на трехстороннюю встречу, ждем ответа от РФ
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4 октября 2026 18:12
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве сообщил о новом предложении американской стороны относительно переговоров. По его словам, Вашингтон инициирует встречу представителей Украины, России и США в октябре. Киев уже подтвердил готовность присоединиться к такому формату.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
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Трехсторонняя встреча Украины, России и США
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