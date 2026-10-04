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Главная Новости дня Зеленский: Украина согласилась на трехстороннюю встречу, ждем ответа от РФ

Зеленский: Украина согласилась на трехстороннюю встречу, ждем ответа от РФ

Ua ru
4 октября 2026 18:12
США предложили провести встречу между Украиной и Россией до конца октября
Срочная новость. Иллюстрация: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве сообщил о новом предложении американской стороны относительно переговоров. По его словам, Вашингтон инициирует встречу представителей Украины, России и США в октябре. Киев уже подтвердил готовность присоединиться к такому формату.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Трехсторонняя встреча Украины, России и США

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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