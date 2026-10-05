Україна та Німеччина посилять співпрацю у виробництві зброї

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня повідомив про укладення 15 угод із Німеччиною загальною вартістю 8,5 мільярда євро. За його словами, домовленості мають посилити оборонні можливості обох країн та підтримати промисловість. Одним із ключових напрямів співпраці стане протидія російським безпілотникам.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Сторони посилять співпрацю у сфері протидії дронам

Україна та Німеччина працюватимуть над розвитком дронів-перехоплювачів і малих ракет, а також над постачанням радарів, наземних роботизованих комплексів та артилерії.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Окрему увагу сторони приділять посиленню протиповітряної оборони України. Зокрема, йдеться про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. Також у межах домовленостей передбачена підтримка української енергетики.

Зеленський наголосив, що нові замовлення мають значення не лише для оборони України, а й для німецької промисловості. За його словами, Україна здійснюватиме оборонні та інші замовлення у німецьких компаній, що стане внеском у підтримку виробництва в Німеччині.

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"Під час цієї війни Німеччина допомагає нам, а зараз Україна робить оборонні та інші замовлення, якими ми забезпечимо компанії в Німеччині. Це буде серйозний внесок", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за візит до України та німецьку підтримку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 жовтня Володимир Зеленський заявив про спільне з Німеччиною виробництво дронів-перехоплювачів "Барс", 2 тисячі з яких Україна має отримати за німецького фінансування. Президент також розповів про нові розробки для протидії повітряним цілям та повідомив про пропозицію США провести до кінця жовтня зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Україна та Німеччина випробували новий спільний дрон-перехоплювач SPYS, який має посилити можливості протидії повітряним цілям. За словами Володимира Зеленського, домовленості, досягнуті під час візиту Фрідріха Мерца, також спрямовані на розвиток оборонної промисловості обох держав.