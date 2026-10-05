Украина и Германия укрепят сотрудничество в сфере производства оружия

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября сообщил о заключении 15 соглашений с Германией общей стоимостью 8,5 миллиарда евро. По его словам, эти соглашения призваны укрепить оборонный потенциал обеих стран и поддержать промышленность. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет противодействие российским беспилотникам.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Стороны укрепят сотрудничество в сфере противодействия дронам

Украина и Германия будут работать над разработкой дронов-перехватчиков и малых ракет, а также над поставками радаров, наземных роботизированных комплексов и артиллерии.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Особое внимание стороны уделят укреплению противовоздушной обороны Украины. В частности, речь идет об увеличении производства в Германии ракет для систем Patriot. Также в рамках договоренностей предусмотрена поддержка украинской энергетики.

Зеленский подчеркнул, что новые заказы имеют значение не только для обороны Украины, но и для немецкой промышленности. По его словам, Украина будет размещать оборонные и другие заказы у немецких компаний, что станет вкладом в поддержку производства в Германии.

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"Во время этой войны Германия помогает нам, а сейчас Украина размещает оборонные и другие заказы, которыми мы обеспечим компании в Германии. Это будет серьезный вклад", — отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за визит в Украину и немецкую поддержку.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября Владимир Зеленский заявил о совместном с Германией производстве дронов-перехватчиков "Барс", 2 тысячи из которых Украина должна получить за счет немецкого финансирования. Президент также рассказал о новых разработках для противодействия воздушным целям и сообщил о предложении США провести до конца октября встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Украина и Германия испытали новый совместный дрон-перехватчик SPYS, который должен усилить возможности противодействия воздушным целям. По словам Владимира Зеленского, договоренности, достигнутые во время визита Фридриха Мерца, также направлены на развитие оборонной промышленности обоих государств.