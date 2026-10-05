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Главная Новости дня Зеленский: Украина и Германия заключили 15 сделок на €8,5 млрд

Зеленский: Украина и Германия заключили 15 сделок на €8,5 млрд

Ua ru
5 октября 2026 13:55
Украина и Германия укрепят сотрудничество в сфере производства оружия
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября сообщил о заключении 15 соглашений с Германией общей стоимостью 8,5 миллиарда евро. По его словам, эти соглашения призваны укрепить оборонный потенциал обеих стран и поддержать промышленность. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет противодействие российским беспилотникам.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Стороны укрепят сотрудничество в сфере противодействия дронам

Украина и Германия будут работать над разработкой дронов-перехватчиков и малых ракет, а также над поставками радаров, наземных роботизированных комплексов и артиллерии.

Зеленский: Украина и Германия заключили 15 сделок на €8,5 млрд - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Особое внимание стороны уделят укреплению противовоздушной обороны Украины. В частности, речь идет об увеличении производства в Германии ракет для систем Patriot. Также в рамках договоренностей предусмотрена поддержка украинской энергетики.

Зеленский подчеркнул, что новые заказы имеют значение не только для обороны Украины, но и для немецкой промышленности. По его словам, Украина будет размещать оборонные и другие заказы у немецких компаний, что станет вкладом в поддержку производства в Германии.

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"Во время этой войны Германия помогает нам, а сейчас Украина размещает оборонные и другие заказы, которыми мы обеспечим компании в Германии. Это будет серьезный вклад", — отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за визит в Украину и немецкую поддержку.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября Владимир Зеленский заявил о совместном с Германией производстве дронов-перехватчиков "Барс", 2 тысячи из которых Украина должна получить за счет немецкого финансирования. Президент также рассказал о новых разработках для противодействия воздушным целям и сообщил о предложении США провести до конца октября встречу представителей Украины, России и Соединенных Штатов.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Украина и Германия испытали новый совместный дрон-перехватчик SPYS, который должен усилить возможности противодействия воздушным целям. По словам Владимира Зеленского, договоренности, достигнутые во время визита Фридриха Мерца, также направлены на развитие оборонной промышленности обоих государств.

Владимир Зеленский Германия военная помощь война в Украине дипломатия Фридрих Мерц
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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