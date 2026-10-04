Украина получит 2 тысячи перехватчиков "Барс" от Германии — Зеленский

Зеленский: Украина получит 2 тысячи перехватчиков "Барс" от Германии
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4 октября 2026 16:45
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Украина получит 2 тысячи дронов-перехватчиков «Барс», которые производятся совместно с Германией; финансирование обеспечит немецкая сторона. Владимир Зеленский также рассказал о разработке малых ракет для борьбы с воздушными целями, программе турелей и предложении США провести трехстороннюю встречу Украины, России и Соединенных Штатов до конца октября.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
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