Украина получит 2 тысячи перехватчиков "Барс" от Германии — Зеленский

Срочная новость

Украина получит 2 тысячи дронов-перехватчиков «Барс», которые производятся совместно с Германией; финансирование обеспечит немецкая сторона. Владимир Зеленский также рассказал о разработке малых ракет для борьбы с воздушными целями, программе турелей и предложении США провести трехстороннюю встречу Украины, России и Соединенных Штатов до конца октября.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Новость дополняется...