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Главная Новости дня Зеленский: Украина получит 2 тысячи перехватчиков "Барс" от Германии

Зеленский: Украина получит 2 тысячи перехватчиков "Барс" от Германии

Ua ru
4 октября 2026 16:45
Украина получит 2 тысячи перехватчиков "Барс" от Германии — Зеленский
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Украина получит 2 тысячи дронов-перехватчиков «Барс», которые производятся совместно с Германией; финансирование обеспечит немецкая сторона. Владимир Зеленский также рассказал о разработке малых ракет для борьбы с воздушными целями, программе турелей и предложении США провести трехстороннюю встречу Украины, России и Соединенных Штатов до конца октября.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Автор:
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