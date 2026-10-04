Зеленский назвал запасы баллистических ракет России и темпы их производства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве заявил, что Россия может изменить характер массированных воздушных атак на Украину. По его словам, российские войска будут пытаться делать ставку не на максимальное количество средств поражения, а на более сложные цели для украинской противовоздушной обороны, в частности будут шире использовать реактивные беспилотники.

Такие данные президент привёл в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец

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Россия будет менять тактику массированных ударов

"Я считаю, что они будут делать ставку не на количество, а на качество", — сказал президент Украины.

Имеется в виду увеличение доли реактивных "Шахедов", которые сложнее перехватить. Глава государства добавил, что Украина уже работает над противодействием этой угрозе. По его словам, реактивные дроны стали серьезным вызовом после того, как украинские военные научились эффективнее уничтожать обычные "Шахеды".

Но противодействие новым реактивным дронам является сложной задачей, поскольку часть необходимых компонентов не производится в Украине. Однако Зеленский заверил, что страна работает над решением этой проблемы.

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Зеленский назвал запасы баллистических ракет РФ

По данным, которыми располагает Украина, у России в запасе находится около 700 баллистических ракет. Кроме того, российский военно-промышленный комплекс, по оценке Зеленского, производит еще около 130–140 баллистических ракет ежемесячно.

Президент также сообщил о нескольких тысячах российских ракет других типов. Он подчеркнул, что уменьшить возможности РФ можно, в частности, с помощью санкций и ограничения поставок компонентов, необходимых для производства вооружения.

Россия может наносить удары по инфраструктуре крупных городов

Отдельно Зеленский прокомментировал возможные удары по мостам и попытки затруднить сообщение между украинскими регионами. Он назвал возможное отрезание левого и правого берегов масштабной проблемой для страны.

Президент заявил, что Россия также стремится создавать условия, при которых люди будут покидать крупные города, в частности Киев, и одновременно оказывать дополнительное давление на другие регионы.

Он отметил, что Министерство обороны совместно с местными властями уже работает над альтернативными решениями на случай серьезных ударов по критической инфраструктуре столицы.

"Честно говоря, Харьков победил Путина", — сказал Зеленский, говоря о том, что России не удалось заставить харьковчан покинуть город.

Что известно о предыдущих атаках России

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что только за предыдущую неделю Россия применила против Украины более 1900 ударных беспилотников, около 1700 авиационных бомб и 25 ракет. Более 800 из этих дронов, по его словам, были реактивными.

Ранее Зеленский также заявлял, что Украина будет усиливать удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в ответ на изменение характера атак. Ведь сообщалось о полученных украинской разведкой документах о якобы новой российской «доктрине», которая предусматривает расширение перечня целей в преддверии зимы.