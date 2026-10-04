Зеленський назвав запаси балістичних ракет Росії та темпи виробництва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня під час спільного брифінгу з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві заявив, що Росія може змінити характер масованих повітряних атак по Україні. За його словами, російські війська намагатимуться робити ставку не на максимальну кількість засобів ураження, а на складніші цілі для української протиповітряної оборони, зокрема збільшуватимуть використання реактивних безпілотників.

Такі дані президент навів у відповідь на запитання журналістки Новини.LІVE Галини Остаповець

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Росія змінюватиме тактику масованих ударів

"Я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість", — сказав президент України.

Мається на увазі збільшення частки реактивних "Шахедів", які складніше перехоплювати. Глава держави додав, що Україна вже працює над протидією цій загрозі. За його словами, реактивні дрони стали серйозним викликом після того, як українські військові навчилися ефективніше знищувати звичайні "Шахеди".

Але протидія новим реактивним дронам є складним завданням, оскільки частина необхідних компонентів не виробляється в Україні. Проте Зеленський запевнив, що країна працює над рішенням цієї проблеми.

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Зеленський назвав запаси балістичних ракет РФ

За даними, якими володіє Україна, Росія має близько 700 балістичних ракет у запасі. Крім того, російський військово-промисловий комплекс, за оцінкою Зеленського, виготовляє ще близько 130–140 балістичних ракет щомісяця.

Президент також повідомив про кілька тисяч російських ракет інших типів. Він наголосив, що зменшити можливості РФ можна, зокрема, через санкції та обмеження постачання компонентів, необхідних для виробництва озброєння.

Росія може бити по інфраструктурі великих міст

Окремо Зеленський прокоментував можливі удари по мостах та спроби ускладнити сполучення між українськими регіонами. Він назвав можливе відрізання лівого та правого берегів масштабною проблемою для країни.

Президент заявив, що Росія також прагне створювати умови, за яких люди залишатимуть великі міста, зокрема Київ, і водночас чинити додатковий тиск на інші регіони.

Він зазначив, що Міністерство оборони разом із місцевою владою вже працює над альтернативними рішеннями на випадок серйозних ударів по критичній інфраструктурі столиці.

"Чесно, Харків переміг Путіна", — сказав Зеленський, говорячи про те, що Росії не вдалося змусити харків'ян залишити місто.

Що відомо про попередні атаки Росії

Нагадаємо, Новини.LІVE повідомляли, що лише за попередній тиждень Росія застосувала проти України понад 1900 ударних безпілотників, близько 1700 авіаційних бомб і 25 ракет. Понад 800 із цих дронів, за його словами, були реактивними.

Раніше Зеленський також заявляв, що Україна посилюватиме удари по російських нафтопереробних підприємствах у відповідь на зміну характеру атак. Адже повідомлялося про отримані українською розвідкою документи щодо нібито нової російської "доктрини", яка передбачає розширення переліку цілей напередодні зими.