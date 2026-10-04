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Головна Новини дня Зеленський: РФ за тиждень випустила 1900 дронів по Україні

Зеленський: РФ за тиждень випустила 1900 дронів по Україні

Ua ru
4 жовтня 2026 13:25
Зеленський розповів про атаку РФ та домовленості з Німеччиною
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня заявив, що лише за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. За його словами, понад 800 безпілотників були реактивними, а цієї ночі РФ запустила по Україні ще 135 ударних дронів.

Про це глава держави написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки РФ

За словами президента, вранці російські війська знову атакували дроном Північний міст у Києві, а також завдали ударів по цивільних об’єктах у Сумах та Дніпрі.

Зеленський: РФ за тиждень випустила 1900 дронів по Україні - фото 1
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

У Сумах російський дрон влучив у звичайний склад медичних препаратів. Внаслідок атаки загинула одна людина. У Дніпрі під ударом опинилося підприємство зв’язку, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

За словами президента, серед основних цілей російських ударів залишаються житлові будинки та критична інфраструктура. Через атаки в окремих громадах виникли перебої з електропостачанням, а відповідні служби продовжують працювати на місцях.

Президент наголосив на необхідності міжнародної підтримки України у протидії російським ударам та заявив, що Росія має відповідати за таку ескалацію. Водночас сьогодні до Києва прибув Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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Зеленський подякував Німеччині за підтримку України та зазначив, що сторони готують рішення, які мають розширити можливості для захисту України та Європи.

"Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом", — заявив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну тактики РФ щодо повітряних атак. Водночас українська розвідка отримала документи про нібито нову російську "доктрину", яка передбачає розширення переліку цілей напередодні зими.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна випробовує п’ять зразків швидких дронів-перехоплювачів для знищення російських ударних безпілотників. За словами Володимира Зеленського, у жовтні Україна матиме 400 таких перехоплювачів.

Володимир Зеленський Київ дрони війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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