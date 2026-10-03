Інтерв'ю Зеленського: посилимо удари по РФ у відповідь на обстріли мостів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Український лідер Володимир Зеленський дав інтерв'ю, де зазначив, що Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на зміну тактики Москви щодо повітряних атак. Також стало відомо, що українська розвідка отримала документи про нібито нову російську "доктрину", яка передбачає розширення переліку цілей напередодні зими.

Про це президент розповів в інтерв’ю Reuters, передає Новини.LIVE.

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Росія готує нову тактику ударів

Глава держави повідомив журналістам Reuters в інтерв’ю, що українська розвідка отримала документи, які свідчать про намір Росії розширити перелік цілей для повітряних атак.

"Ми бачили документи й знаємо, що вони дозволяють їм атакувати інфраструктуру... логістику... дороги, школи, лікарні, щоб тиснути на людей, щоб вони покинули столицю, покинули різні міста", — сказав президент.

Він зазначає, що така зміна підходу пов’язана із ситуацією на фронті та втратами російської армії.

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Україна відповість ударами по енергетичних об’єктах

Також Володимир Зеленський заявив, що всупереч жорстоким ударам РФ, Україна не збирається копіювати російську тактику та навмисно атакувати цивільні об’єкти. Проте президент заявив про намір посилити удари по російській енергетичній інфраструктурі, передусім по нафтопереробних заводах.

"На їхні атаки на нашу енергетику ми повинні відповісти їхньою енергетикою. Перш за все, нафтопереробні заводи: хто дає їм гроші на цю війну?", — заявив Зеленський.

Зеленський також розповів, що протягом останнього тижня Київ регулярно зазнавав російських ракетних та дронових атак. Ці удари були спрямовані на енергетичні й телекомунікаційні об’єкти, дорожню та залізничну інфраструктуру.

Зеленський не бачить готовності РФ до переговорів

Президент заявив, що наразі не отримував від Росії сигналів про готовність Володимира Путіна до мирних переговорів або обговорення припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас США запропонували відновити тристоронні переговори найближчими тижнями в Об’єднаних Арабських Еміратах. Точні дата та місце проведення переговорів на технічному рівні, за словами Зеленського, поки не визначені. Окремо Зеленський застеріг США не вірити в "ілюзії", що Росія припинить бойові дії, якщо отримає контроль над Донбасом.

"Несправедливо просто нормалізувати ситуацію. Будь-яке відновлення економічних та дипломатичних зв’язків із Заходом має відбуватися в обмін на мир. Тому що мир важливіший за будь-яку економіку", — сказав він в інтерв'ю.

Україна працює над посиленням ППО

Володимир Зеленський розповів, що Україна значною мірою використовує винищувачі F-16 та МіГи для знищення російських реактивних безпілотників. Таким способом вдається збивати близько 60% таких дронів.

Водночас запаси 20-мм боєприпасів для винищувачів, за словами Зеленського, скорочуються. У другій половині жовтня Україна має отримати першу партію малих ракет ППО, здатних уражати нові російські "Шахеди". Крім того, Україна розробляє п’ять моделей безпілотників-перехоплювачів.

"Нам доведеться масштабувати це. Я сподіваюся, що з усіма цими речами, з усіма цими елементами, ми знайдемо спосіб", — зазначив Президент України.

Зеленський розповів про ракету FP-9

Україна вже цього тижня оголосила про перше бойове застосування вітчизняної балістичної ракети FP-7, дальність якої становить близько 250 кілометрів.

Зеленський також розповів, що звернувся до виробника Fire Point із вимогою пришвидшити розробку FP-9 — моделі більшої дальності.

"Я сказав їм: де мій FP-9? Нам потрібен FP-9. І FP-9 буде готовий цієї осені, я впевнений", — заявив президент.

Україна знайшла фінансування для оборонних потреб

"Останні кілька місяців ми працювали над нашим фінансовим дефіцитом. Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу", — зазначив глава держави.

Він повідомив, що робота над фінансуванням була непростою. Україна залучала власні бюджетні ресурси та підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, а частину коштів із майбутньої позики планує використати ближче до січня для закупівлі дронів, які будуть необхідні у січні та лютому 2027 року. Президент додав, що його команда вже повернулася з Брюсселя та відзвітувала про результати роботи.

Зеленський: США хочуть зупинити війну, але РФ може висувати нові умови

"США справді хочуть зупинити російську війну. Я їм довіряю. Водночас я розумію, що важко зупинити когось такого великого, хто не хоче зупинятися. Тому ви намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я вважаю, що ми змарнуємо час, якщо будемо гратися з російськими компромісами", — поділився своїми думками Володимир Зеленський.

Він стверджує, що якщо російський диктатор Володимир Путін побачить готовність американської сторони погоджуватися на окремі пропозиції, він може висувати нові умови залежно від політичної ситуації.

Припускається, що Путін може намагатися впливати на ситуацію навколо переговорів США та Ірану, зокрема використовуючи прагнення Дональда Трампа досягти певного результату до проміжних виборів у США.

"Якщо Путін побачить, що Президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", — зазначив він.

Новини.LIVE писали, що в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський повідомив про успіхи операції "Вівальді". Він зазначив, що операція дозволила звільнити від російських військ близько 125–140 квадратних кілометрів території. При цьому втрати російської армії під час бойових дій суттєво перевищили втрати українських захисників.

Також український лідер повідомляв про нові уражені цілі у РФ. Стало відомо, що українські військові уразили цілі в Самарському регіоні Росії, а також позиції російських розрахунків "Іскандерів" у Брянській області. Крім того, є нові результати роботи українських сил у Чорному морі.