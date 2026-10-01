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Головна Новини дня Зеленський презентував перше застосування української балістики FP-7

Зеленський презентував перше застосування української балістики FP-7

Ua ru
1 жовтня 2026 18:46
Зеленський презентував перше застосування української балістики FP-7
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Глава держави також заявив про подальший перехід до її виробництва.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

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"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!" — написав президент.

Новина доповнюється...

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Автор:
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