Зеленський: дві компанії успішно випробували перехоплювачі "шахедів"

Володимир Зеленський. Фото: Суспільне

Дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів для боротьби з реактивними "шахедами". Під час випробувань вдалося знищити російський швидкісний безпілотник. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час установчого саміту восьми країн Карпатського регіону Carpathian 8 Summit.

Про це пише Укрінформ, передає Новини.LIVE.

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Україна випробовує перехоплювачі реактивних дронів

Глава держави зазначив, що Україна поки не розкриває деталі щодо швидких перехоплювачів для боротьби з такими ж швидкісними "шахедами". Водночас дві компанії вже успішно пройшли бойові випробування, під час яких знищили ворожий дрон, що рухався на достатньо високій швидкості.

"Дві компанії успішно пройшли випробування — бойові випробування. Було знищено ворожий "шахед", на достатньо високій швидкості вони йшли. Це великий позитив", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна хоче завершити всі випробування та визначити, як максимально пришвидшити процес і перейти до масового виробництва перехоплювачів. Президент додав, що українська сторона вже веде переговори з компаніями, а також підписує з ними контракти.

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Загалом, за словами Зеленського, над перехопленням реактивних дронів РФ працюють 67 компаній. Він зазначив, що результати двох компаній дають позитивний сигнал для розвитку цього напрямку.

Водночас президент наголосив, що для подальшої роботи необхідне фінансування. За його словами, Україна працює над пошуком можливостей для покриття відповідного дефіциту.

"Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції, як виходити з дефіцитів", — заявив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 вересня Володимир Зеленський заявив про розробку нового покоління перехоплювачів дронів для протидії російським "шахедам", зокрема реактивним. Наразі розробки проходять випробування, процеси намагаються пришвидшити, а фінансування цієї роботи вже забезпечене.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський 15 вересня провів засідання Ставки, де обговорили захист критичної інфраструктури від російських ударів. За його словами, Україна посилить складову РЕБ, збільшить обсяг закупівель та переформатує роботу мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту.