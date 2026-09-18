Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил об успешном испытании перехватчиков шахедов

Зеленский заявил об успешном испытании перехватчиков шахедов

Ua ru
18 сентября 2026 15:04
Зеленский: две компании успешно испытали средства перехвата "шахедов"
Владимир Зеленский. Фото: Суспільне

Две украинские компании успешно провели боевые испытания перехватчиков для борьбы с реактивными "шахедами". В ходе испытаний удалось уничтожить российский скоростной беспилотник. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время учредительного саммита восьми стран Карпатского региона Carpathian 8 Summit.

Об этом пишет Укринформ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Украина испытывает перехватчики реактивных дронов

Глава государства отметил, что Украина пока не раскрывает подробности о скоростных перехватчиках для борьбы с такими же скоростными "шахедами". В то же время две компании уже успешно прошли боевые испытания, в ходе которых уничтожили вражеский дрон, двигавшийся на достаточно высокой скорости.

"Две компании успешно прошли испытания — боевые испытания. Был уничтожен вражеский "шахед", они летели на достаточно высокой скорости. Это большой плюс", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина хочет завершить все испытания и определить, как максимально ускорить процесс и перейти к массовому производству перехватчиков. Президент добавил, что украинская сторона уже ведет переговоры с компаниями, а также подписывает с ними контракты.

Читайте также:

В целом, по словам Зеленского, над перехватом реактивных дронов РФ работают 67 компаний. Он отметил, что результаты двух компаний дают положительный сигнал для развития этого направления.

В то же время президент подчеркнул, что для дальнейшей работы необходимо финансирование. По его словам, Украина работает над поиском возможностей для покрытия соответствующего дефицита.

"Вчера беседовали с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения, как преодолеть дефицит", — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября Владимир Зеленский заявил о разработке нового поколения перехватчиков дронов для противодействия российским "шахедам", в частности реактивным. Сейчас разработки проходят испытания, процессы пытаются ускорить, а финансирование этой работы уже обеспечено.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский 15 сентября провел заседание Ставки, на котором обсудили защиту критически важной инфраструктуры от российских ударов. По его словам, Украина усилит компонент РЭБ, увеличит объем закупок и переформатирует работу мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский оборонная сфера ПВО война в Украине Шахед
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации