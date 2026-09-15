Зеленский провел совещание в штабе: усилят защиту критически важной инфраструктуры

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский 15 сентября провел заседание Штаба. Среди ключевых вопросов были контракты на производство систем защиты критически важной инфраструктуры и логистики от российских ударов. По словам Зеленского, на Ставке подробно проанализировали потребности "Укрзализныци", сетей автозаправочных станций и других определенных критически важных предприятий, которые могут стать целями российских атак.

Об этом президент написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Украина усилит защиту критически важной инфраструктуры

Разведка также доложила о направлениях, на которые в наибольшей степени сосредоточено внимание российских войск.

Зеленский и участники Штаба. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент отметил, что у Украины есть решения по усилению защиты соответствующих объектов:

"Есть решения по защите. В частности, мы значительно усилим компонент РЭБ и увеличим объем закупок — контракты подтверждены. Также будет переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны", — заявил Зеленский.

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Заседание Ставки. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Также на Ставке обсудили потребности логистики. Президент поручил Министерству финансов обеспечить дополнительные ресурсы для этого направления. Отдельно речь шла о возможных совместных шагах с международными партнерами для обеспечения безопасности логистики в приграничных районах со странами Европейского Союза и Молдовой.

Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Зеленский сообщил, что на заседании заслушали доклад о возможностях "Укрзализныци" по ремонту подвижного состава и поставкам необходимого оборудования. Он подчеркнул важность сохранения поддержки "Укрзализныци" со стороны международных партнеров, а также привлечения государственных банков.

Кроме того, правительство Украины готовит решение о резервных логистических маршрутах в прифронтовых областях. Уже просчитаны алгоритмы комбинирования маршрутов железной дороги и автобусов. Отдельно обновили задачи по защите определенных объектов критической инфраструктуры. В то же время президент отметил, что детали соответствующих решений пока не разглашаются.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает новое поколение дронов-перехватчиков для борьбы с российскими "шахедами", в частности реактивными. По его словам, разработки в настоящее время проходят испытания, а финансирование для этой работы уже обеспечено.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предложили Украине и России взаимно прекратить удары по критической инфраструктуре. По его словам, Украина готова поддержать такую инициативу, если она станет первым шагом к реальной деэскалации и длительному прекращению российских атак.