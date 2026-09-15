Зеленський провів Ставку: посилять захист критичної інфраструктури

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 15 вересня провів засідання Ставки. Серед ключових питань були контракти на виробництво систем захисту критичної інфраструктури та логістики від російських ударів. За словами Зеленського, на Ставці детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій та інших визначених критичних підприємств, які можуть бути цілями російських атак.

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Україна посилить захист критичної інфраструктури

Розвідка також доповіла про напрямки, на які найбільше спрямована увага російських військ.

Зеленський та учасники Ставки. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент зазначив, що Україна має рішення для посилення захисту відповідних об’єктів:

"Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель — контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту", — заявив Зеленський.

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Засідання Ставки. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Також на Ставці обговорили потреби логістики. Президент доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для цього напрямку. Окремо йшлося про можливі спільні кроки з міжнародними партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Європейського Союзу та Молдовою.

Кирило Буданов. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський повідомив, що на засіданні заслухали доповідь про спроможності Укрзалізниці ремонтувати рухомий склад та постачання необхідного обладнання. Він наголосив на важливості збереження підтримки УЗ з боку міжнародних партнерів, а також залучення державних банків.

Крім того, уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях. Уже прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Окремо оновили завдання щодо захисту визначених об’єктів критичної інфраструктури. Водночас президент зазначив, що деталі відповідних рішень наразі не розголошуються.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє нове покоління дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами", зокрема реактивними. За його словами, розробки наразі проходять випробування, а фінансування для цієї роботи вже забезпечене.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 вересня Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні та Росії взаємно припинити удари по критичній інфраструктурі. За його словами, Україна готова підтримати таку ініціативу, якщо вона стане першим кроком до реальної деескалації та тривалого припинення російських атак.