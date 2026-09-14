Українська ракета малої дальності може бути готова взимку - Костенко

Народний депутат Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Стало відомо, що Україна вже має готовий балістичний комплекс "Сапсан", однак для його повноцінного використання необхідно наростити виробництво та масштабувати проєкт. Народний депутат Роман Костенко заявив, що перша українська ракета малої дальності може бути готова вже взимку.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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Костенко розповів про український "Сапсан"

Роман Костенко повідомив на заході журналістці Галині Остаповець, що український балістичний комплекс "Сапсан" уже готовий, проте його необхідно масштабувати та продовжувати розвивати.

"Наш "Сапсан" уже готовий, його треба масштабувати. Це класична українська ракета, яка по типу "Іскандера". Її треба масштабувати, розвивати", — зазначив народний депутат.

Він наголосив на необхідності подальшого розвитку українського ракетного виробництва.

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Окремо Роман Костенко зазначив, що над розвитком ракетної галузі мають працювати не лише державні підприємства, а й приватні українські виробники. Адже залучення приватного сектору може сприяти масштабуванню виробництва та подальшому розвитку українських ракетних технологій.

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