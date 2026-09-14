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Главная Новости дня Костенко: украинская ракета малой дальности может быть готова зимой

Костенко: украинская ракета малой дальности может быть готова зимой

Ua ru
14 сентября 2026 21:34
Эксклюзив
Украинская ракета малой дальности может быть готова зимой — Костенко
Народный депутат Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Стало известно, что у Украины уже есть готовый баллистический комплекс "Сапсан", однако для его полноценного использования необходимо нарастить производство и расширить масштабы проекта. Народный депутат Роман Костенко заявил, что первая украинская ракета малой дальности может быть готова уже зимой.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Костенко рассказал об украинском "Сапсане"

Роман Костенко сообщил на мероприятии журналистке Галине Остаповец, что украинский баллистический комплекс "Сапсан" уже готов, однако его необходимо масштабировать и продолжать развивать.

"Наш „Сапсан“ уже готов, его нужно масштабировать. Это классическая украинская ракета, похожая на „Искандер“. Ее нужно масштабировать, развивать", — отметил народный депутат.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития украинского ракетного производства.

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Отдельно Роман Костенко отметил, что над развитием ракетной отрасли должны работать не только государственные предприятия, но и частные украинские производители. Ведь привлечение частного сектора может способствовать расширению производства и дальнейшему развитию украинских ракетных технологий.

Новини.LIVE писали, что командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что из-за изменений на поле боя украинские и российские войска ищут новые тактики ведения боевых действий. В частности, он сообщил: "Поле боя ушло под землю, мы начали воевать под землей".

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные впервые после Курской наступательной операции в августе 2024 года смогли эффективно сдержать российское наступление на стратегическом и оперативном уровнях. Известно, что с марта 2026 года территориальные завоевания российских сил фактически свелись на нет.

Роман Костенко оборонная сфера ракета война в Украине оборонные технологии
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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