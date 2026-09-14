Украинская ракета малой дальности может быть готова зимой — Костенко

Народный депутат Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Стало известно, что у Украины уже есть готовый баллистический комплекс "Сапсан", однако для его полноценного использования необходимо нарастить производство и расширить масштабы проекта. Народный депутат Роман Костенко заявил, что первая украинская ракета малой дальности может быть готова уже зимой.

Об этом он рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Костенко рассказал об украинском "Сапсане"

Роман Костенко сообщил на мероприятии журналистке Галине Остаповец, что украинский баллистический комплекс "Сапсан" уже готов, однако его необходимо масштабировать и продолжать развивать.

"Наш „Сапсан“ уже готов, его нужно масштабировать. Это классическая украинская ракета, похожая на „Искандер“. Ее нужно масштабировать, развивать", — отметил народный депутат.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития украинского ракетного производства.

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Отдельно Роман Костенко отметил, что над развитием ракетной отрасли должны работать не только государственные предприятия, но и частные украинские производители. Ведь привлечение частного сектора может способствовать расширению производства и дальнейшему развитию украинских ракетных технологий.

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