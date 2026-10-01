Зеленский продемонстрировал первое применение украинской баллистической системы FP-7

Зеленский показал первое применение украинской баллистической ракеты FP-7
Ua ru
1 октября 2026 18:46
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7. Глава государства также заявил о дальнейшем переходе к её производству.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём посте, передаёт Новини.LIVE.
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"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше — производство. Слава Украине!",— написал президент.
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