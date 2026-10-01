Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский показал первое применение украинской баллистической ракеты FP-7

Зеленский показал первое применение украинской баллистической ракеты FP-7

Ua ru
1 октября 2026 18:46
Зеленский продемонстрировал первое применение украинской баллистической системы FP-7
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской тактической баллистической ракеты FP-7. Глава государства также заявил о дальнейшем переходе к её производству.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём посте, передаёт Новини.LIVE.

Реклама

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше — производство. Слава Украине!",— написал президент.

Новость пополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации