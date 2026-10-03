Зеленський повідомив про удар по позиціях Іскандерів на Брянщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили завдали ударів по цілях у Самарському регіоні та позиціях російських розрахунків "Іскандерів" у Брянському регіоні, а також мають нові результати в Чорному морі. Водночас він відреагував на чергові атаки РФ на українську інфраструктуру, зокрема удар Росії по Північному мосту в столиці.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Українські сили завдали ударів по важливих об’єктах РФ

Глава держави поширив відео з великою пожежею на території РФ та повідомив, що українські військові продовжують використовувати далекобійні засоби для ураження об’єктів, які працюють на російську воєнну машину. Стало відомо, що цього разу українські далекобійні санкції досягли Самарського регіону, були уражені позиції окупантів із розрахунками "Іскандерів" у Брянському регіоні. Повідомляється про нові досягнення в Чорному морі.

"Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків "іскандерів" у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі", — написав він.

Росія атакувала Північний міст в Києві та іншу інфраструктуру

"Росіяни продовжують перетворювати нашу інфраструктуру та все, що підтримує звичайне життя, на свої мішені", — висловився президент.

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Він повідомив, що у Києві "шахед" ударив по Північному мосту, а вночі під російськими ударами були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. У Чорноморську безпілотник РФ вдарив по судну.

Окремо Володимир Зеленський подякував українським військовим. Він наголосив, що воїни України продовжують знаходити можливості для відповіді на російські обстріли.

"Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли й повернути війну туди, звідки вона прийшла...Дякую всім залученим підрозділам за влучність і системну роботу. Росія має зупинити свою неадекватну ескалацію", — емоційно написав президент.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський під час відкриття п'ятого щорічного Гельсінської безпекового форуму зробив заяву — російський диктатор Володимир Путін залишається основною перепоною на шляху України до вступу в Європейський Союз. Крім того, він хоче повернути вплив СРСР.

Ми також інформували, що також український лідер повідомив в інтерв'ю, що відтепер для диктатора Путіна немає "ніяких правил у війні". Про це наголошує українська розвідка та окремі представники його оточення.