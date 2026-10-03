Зеленский сообщил об ударе по позициям Искандеров в Брянской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска нанесли удары по целям в Самарской области и по позициям российских расчетов "Искандеров" в Брянской области, а также добились новых успехов в Черном море. В то же время он отреагировал на очередные атаки РФ на украинскую инфраструктуру, в частности на удар России по Северному мосту в столице.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Украинские силы нанесли удары по важным объектам РФ

Глава государства опубликовал видео с крупным пожаром на территории РФ и сообщил, что украинские военные продолжают использовать дальнобойные средства для поражения объектов, работающих на российскую военную машину. Стало известно, что на этот раз украинские удары дальнего действия достигли Самарской области, были поражены позиции оккупантов с расчетами "Искандеров" в Брянской области. Сообщается о новых успехах в Черном море.

"За последние сутки наши удары на большие расстояния эффективно поразили объекты, работающие на военную машину агрессора. Наши удары достигли Самарской области, позиций оккупантов с расчетами "Искандеров" в Брянской области. Есть новые результаты в Черном море", — написал он.

Россия атаковала Северный мост в Киеве и другую инфраструктуру

"Россияне продолжают превращать нашу инфраструктуру и всё, что поддерживает нормальную жизнь, в свои мишени", — заявил президент.

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Он сообщил, что в Киеве "шахед" нанес удар по Северному мосту, а ночью под российскими ударами оказались жилые дома, железные дороги и объекты энергетики во многих регионах. В Черноморске беспилотник РФ нанес удар по судну.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных. Он подчеркнул, что воины Украины продолжают находить возможности для ответа на российские обстрелы.

"Важно, что наши воины всегда находят способ достойно ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла... Спасибо всем задействованным подразделениям за меткость и слаженную работу. Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию", — эмоционально написал президент.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский во время открытия пятого ежегодного Хельсинкского форума по безопасности сделал заявление — российский диктатор Владимир Путин остается основным препятствием на пути Украины к вступлению в Европейский Союз. Кроме того, он хочет вернуть влияние СССР.

Мы также сообщали, что украинский лидер заявил в интервью, что отныне для диктатора Путина нет "никаких правил в войне". Об этом отмечают украинская разведка и отдельные представители его окружения.