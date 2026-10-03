Зеленский заявил, что Путин является препятствием для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин является главным препятствием для вступления Украины в Европейский союз. Более того, глава Кремля хочет восстановить влияние Советского Союза.

Об этом глава государства заявил во время открытия пятого ежегодного Хельсинкского форума по безопасности, передает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

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Что сказал Зеленский об угрозе со стороны России

По словам главы государства, Россия пытается сорвать европейский выбор Украины и не хочет видеть ее независимым и сильным государством. Зеленский подчеркнул, что вступление в ЕС для Украины — это не только политический курс, но и выбор украинского народа.

"ЕС — это выбор нашего народа. И поэтому так важно иметь гарантии безопасности. Потому что это гарантирует наш путь. Путь, который выбрал народ Украины", — сказал президент.

Также он отметил, что российская угроза — это не только проблема Украины, но и проблема безопасности всей Европы. По его словам, Москва стремится восстановить влияние, подобное тому, которое имел Советский Союз.

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На этом фоне украинский лидер упомянул риски для стран Балтии и других государств, граничащих с Россией.

"И поэтому такие риски касаются как стран Балтии, так и влияния на страны, с которыми у нее границы, границы Российской Федерации", — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что в Украине до сих пор не хватает укрытий, и этот вопрос остается серьезным вызовом для Украины. В то же время Зеленский поблагодарил Финляндию за ее опыт и лидерство в коалиции по созданию укрытий.

"У нас до сих пор не хватает укрытий, в некоторых общинах ситуация лучше, в некоторых — не очень", — резюмировал глава государства.

Как сообщали Новии.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки Украины, Путин в сентябре объявил об отказе от каких-либо правил ведения войны. В частности, после провала попытки захватить Украину враг сосредоточился на массированных ударах по гражданской и критической инфраструктуре.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Россия готовится усилить атаки на крупнейшие города Украины. Среди основных целей — Киев, Харьков, Одесса и Львов.