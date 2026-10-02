Путин заявил, что для РФ теперь нет никаких правил — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и информации от отдельных представителей окружения Владимира Путина, российский лидер в начале сентября заявил об отказе от каких-либо правил в войне. Глава государства сообщает, что после провала попытки оккупировать Украину Россия сосредоточилась на массированных ударах по гражданской и критической инфраструктуре.

Об этом президент рассказал в интервью Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Зеленский: для Путина теперь никаких правил

Владимир Зеленский рассказал в интервью, что украинская сторона получила данные о том, что в начале сентября Владимир Путин сказал: "Теперь — никаких правил".

"Россияне не смогли нас оккупировать. Поэтому теперь они проводят массированные атаки и массовые убийства. И, конечно, они хотят уничтожить наши мосты и, как мы понимаем, наши дата центры, интернет, мобильные сети, больницы, детские сады, школы, университеты — всё", — эмоционально рассказал президент.

Он подчеркнул, что российское руководство стремится к тому, чтобы люди уезжали из Украины.

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Отдельно президент рассказал о работе украинской противовоздушной обороны и использовании истребителей F-16.

"Сейчас F-16 уничтожают от 50% до 60% реактивных дронов. Это один из способов, и мы много работаем над тем, чтобы получить вооружение для F-16", — сказал Владимир Зеленский.

Еще одним направлением он назвал быстрые перехватчики. Сейчас Украина испытывает пять таких образцов, однако их эффективность пока существенно различается в зависимости от дня испытаний.

"В один день их эффективность составляет 70%, в другой — 30%. Таким образом, ответ на вопрос "Когда мы сможем нарастить производство?" таков: у нас нет миллиардов, чтобы изготовить миллион неэффективных перехватчиков", — отметил президент.

Украина готовит сотни перехватчиков

Президент сообщил, что в октябре Украина рассчитывает получить около 400 перехватчиков.

"В октябре у нас будет 400 таких перехватчиков. И это нормально, когда используешь 400 перехватчиков в течение нескольких дней атак и говоришь: "Слушайте, ребята, извините, но он сбивает только 10%. Он не работает". Или, например, если это 30% или больше: "Отлично, ребята, надо еще немного поработать над ним, а когда показатель достигнет 60–70%, это огромный успех"", — сказал глава государства.

Отдельной проблемой президент назвал двигатели. Часть комплектующих импортируется, а часть производится, однако нынешних объемов недостаточно для необходимого расширения производства.

"Мы много импортируем и немного производим, но этих объемов недостаточно", — отметил он.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой Россия может усилить воздушные атаки на крупнейшие города Украины. Предположительно, среди потенциальных целей — Киев, Харьков, Одесса и Львов, а удары могут быть направлены на то, чтобы затруднить связь городов с остальной частью страны.

Новини.LIVE сообщали, что он также заявил — Евросоюз одобрил очередное финансирование для Украины в размере 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Президент Владимир Зеленский отметил, что эти средства помогут государству сохранять финансовую стабильность и поддерживать оборонный потенциал.