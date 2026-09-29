Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года: подробности от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa/

Президент Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности с Бельгией о передаче Украине трех истребителей F-16. Они поступят в страну уже к концу 2026 года. Зеленский выразил благодарность за помощь.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях во вторник, 29 сентября, передает Новини.LIVE.

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Украина получит три F-16 до конца этого года

Зеленский отметил, что передача самолетов будет осуществлена по ускоренной процедуре. Кроме того, Украина получила срочные поставки боеприпасов для F-16 от Бельгии и других стран, в частности Испании. Зеленский выразил благодарность.

"Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности для сбивания воздушных целей и защиты людей. Благодарю Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и все правительство за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары, направленные против жизни", — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, недавно министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры с главой оборонного ведомства Бельгии Тео Франкеном, в ходе которых обсудили возможность поставки Украине дополнительных боеприпасов для истребителей F-16.

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Ранее The Economist писал, что Украина испытывает острую нехватку ракет для систем Patriot и истребителей F-16. В качестве возможной замены рассматриваются европейские комплексы SAMP/T, а также перспективная система противоракетной обороны, разрабатываемая в рамках проекта Freyja.