Бельгія передасть Україні три F-16 до кінця 2026 року: деталі від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa/

Президент Володимир Зеленський повідомив про важливу домовленість із Бельгією стосовно передачі Україні трьох винищувачів F-16. Вони надійдуть до країни вже до кінця 2026 року. Зеленський висловив вдячність за допомогу.

Про це глава держави повідомив у соцмережах у вівторок, 29 вересня, передає Новини.LIVE.

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Україна отримає три F-16 до кінця цього року

Зеленський зазначив, що передачу літаків буде реалізовано за прискореною процедурою. Крім того, Україна отримала термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Зеленський висловив вдячність.

"Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей. Дякую Бельгії, премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду за рішучі кроки на підтримку України у відповідь на жорстокі російські удари проти життя", — додав глава держави.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно міністр оборони України Євген Хмара провів переговори з очільником оборонного відомства Бельгії Тео Франкеном, під час яких обговорили можливість постачання Україні додаткових боєприпасів для винищувачів F-16.

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Раніше The Economist писали, що Україна відчуває гостру нестачу ракет для систем Patriot і винищувачів F-16. Як можливу заміну розглядають європейські комплекси SAMP/T, а також перспективну систему протиракетної оборони, яку розробляють у межах проєкту Freyja.