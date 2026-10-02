Зеленский предупредил о планах РФ атаковать Киев, Харьков, Одессу и Львов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Зимой Россия готовится усилить воздушные атаки на крупнейшие города Украины. Основными целями могут стать Киев, Харьков, Одесса и Львов, а целью ударов, по данным украинской разведки, является попытка изолировать города от остальной страны, усилить давление на население и создать новые проблемы для энергосистемы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Financial Times Кристофера Миллера, который взял интервью у Президента Украины Владимира Зеленского.

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Обстрел Киева. Фото: ГСЧС Киева

Четыре города могут стать основными целями РФ

Зеленский заявил, что Россия готовится к усилению атак на крупнейшие украинские города зимой. Цель россиян — изоляция этих городов от остальной страны.

Основными целями, согласно оценке украинской разведки, являются Киев, Харьков и Одесса. В российский план также входит Львов, который является важным логистическим узлом вблизи польской границы.

Миллер после разговора с Зеленским назвал полученную информацию о планах России "глубоко тревожной".

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Россия может усилить давление на Украину зимой

Украинские чиновники также рассказали изданию, что Москва планирует наносить удары по объектам, связанным с атомной энергетикой, чтобы отключить их от энергосети.

По оценке источников, таким образом Россия стремится усилить давление на Киев и заставить Украину согласиться на российские требования в начале 2027 года.

Также украинские и европейские чиновники считают, что частью российской стратегии может быть создание условий для новой волны украинских беженцев в Евросоюз.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате прямого попадания российского беспилотника в 25-этажный дом в Дарницком районе Киева погибла 24-летняя женщина. Еще двух жителей госпитализировали, а пожар охватил 24-й и 25-й этажи многоэтажки.

Также Новини.LIVE писал, что Украина получила четыре предложения относительно возможного перемирия с Россией от Индии, Турции, Египта и США. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Киев готов к энергетическому и Черноморскому перемирию, но настаивает на объединении этих форматов.