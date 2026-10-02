Зеленський попередив про плани РФ атакувати Київ, Харків, Одесу та Львів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Взимку Росія готується посилити повітряні атаки на найбільші міста України. Основними цілями можуть стати Київ, Харків, Одеса та Львів, а метою ударів, за даними української розвідки, є спроба ізолювати міста від решти країни, посилити тиск на населення та створити нові проблеми для енергосистеми.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Financial Times Крістофера Міллера, який взяв інтерв’ю у Президента України Володимира Зеленського.

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Обстріл Києва. Фото: ДСНС Києва

Чотири міста можуть стати основними цілями РФ

Зеленський заявив, що Росія готується до посилення атак на найбільші українські міста взимку. Мета росіян — ізоляція цих міст від решти країни.

Основними цілями, згідно з оцінкою української розвідки, є Київ, Харків та Одеса. До російського плану також входить Львів, який є важливим логістичним вузлом поблизу польського кордону.

Міллер після розмови із Зеленським назвав отриману інформацію про плани Росії "глибоко тривожною".

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Українські посадовці також розповіли виданню, що Москва планує завдавати ударів по об'єктах, пов'язаних з атомною енергетикою, щоб від'єднати їх від енергомережі.

За оцінкою джерел, таким чином Росія прагне посилити тиск на Київ та змусити Україну погодитися на російські вимоги на початку 2027 року.

Також українські та європейські посадовці вважають, що частиною російської стратегії може бути створення умов для нової хвилі українських біженців до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок прямого влучання російського безпілотника у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва загинула 24-річна жінка. Ще двох мешканців госпіталізували, а пожежа охопила 24-й та 25-й поверхи багатоповерхівки.

Також Новини.LIVE писав, що Україна отримала чотири пропозиції щодо можливого перемир'я з Росією від Індії, Туреччини, Єгипту та США. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Київ готовий до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але наполягає на поєднанні цих форматів.