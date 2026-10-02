Сибіга заявив, що Україна має чотири пропозиції щодо перемир'я з Росією

Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна наразі має чотири пропозиції щодо перемир'я з Росією. Серед них є як зернове, так і енергетичне. Київ вважає, що перемир'я можна було б досягти на зустрічі президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це очільник МЗС розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє Новини.LIVE.

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Що сказав Сибіга про пропозиції перемир'я

За словами міністра, найбільш широка пропозиція була від Індії, яка вперше запропонувала відігравати роль. Україна у свою чергу озвучила своє бачення та наголосила, що енергетичне перемир'я та в Чорному морі має бути в поєднанні. Тобто, із припиненням ударів по всіх енергетичних об'єктах, зокрема портовій інфраструктурі.

"Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Що стосується енергетики — це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", — сказав Сибіга.

Також він додав, що Туреччина и Єгипет запропонували окремі два формати продовольчого перемир'я у Чорному морі. Зокрема йдеться про безпеку судноплавства та відновлення експорту українського зерна. Сибіга наголосив, що для Єгипту це особливо важливо, оскільки країна значною мірою залежить від постачання зерна з України та Росії.

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"Є в нас ще дві пропозиції, вони схожі за змістом. Це зерно - тобто продовольче перемирʼя у Чорному морі. Першу відповідну пропозицію зробила Туреччина. Другу, аналогічну — Єгипет", — розповів міністр.

Також є четверта пропозиція, яку просувають США — це припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Сибіга наголосив, що Україна готова розглядати формати ширшого перемир'я, і результат можна досягнути на зустрічі лідерів країн.

"Взагалі ми вважаємо, що зустріч Президента Зеленського і Путіна — одним з результатів могло би бути якраз перемир'я. Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", — резюмував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Президент України Володимир Зеленський говорив, що є три варіанти перемир'я, які зараз обговорюю: енергетичне, зернове та на морі. Він підкреслив, що Україна готова до припинення атак.

Також ми писали, що за словами ексзаступника начальника штабу ВМС ЗСУ Андрія Риженка, важливу роль у можливому морському перемир'ї між Україною та Росією може відіграти Туреччина.