Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: У Украины есть четыре предложения по перемирию

Сибига: У Украины есть четыре предложения по перемирию

Ua ru
2 октября 2026 00:45
Репортаж
Сибига заявил, что у Украины есть четыре предложения по перемирию с Россией
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Украины в настоящее время есть четыре предложения по перемирию с Россией. Среди них есть как зерновое, так и энергетическое. Киев считает, что перемирие можно было бы достичь на встрече президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом глава МИД рассказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что сказал Сибига о предложениях перемирия

По словам министра, наиболее широкое предложение поступило от Индии, которая впервые предложила выступить посредником. Украина, в свою очередь, озвучила свое видение и подчеркнула, что энергетическое перемирие и перемирие в Черном море должны идти рука об руку. То есть с прекращением ударов по всем энергетическим объектам, в частности по портовой инфраструктуре.

"Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании того, как все это должно происходить. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании: энергетика и перемирие в Черном море. Что касается энергетики — это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", — сказал Сибига.

Также он добавил, что Турция и Египет предложили два отдельных формата продовольственного перемирия в Черном море. В частности, речь идет о безопасности судоходства и возобновлении экспорта украинского зерна. Сибига подчеркнул, что для Египта это особенно важно, поскольку страна в значительной степени зависит от поставок зерна из Украины и России.

Читайте также:

"У нас есть еще два предложения, они схожи по содержанию. Речь идет о зерне, то есть о продовольственном перемирии в Черном море. Первое соответствующее предложение сделала Турция. Второе, аналогичное — Египет", — рассказал министр.

Также есть четвертое предложение, которое продвигают США — это прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Сибига подчеркнул, что Украина готова рассматривать форматы более широкого перемирия, и результат можно достичь на встрече лидеров стран.

"Вообще мы считаем, что встреча президента Зеленского и Путина — одним из результатов могло бы стать именно перемирие. Мы готовы к различным форматам перемирия, в том числе и к безусловному по линии нынешнего столкновения. Мы все это донесли, и американцы приняли это и тоже работают в этом направлении", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются: энергетическое, зерновое и на море. Он подчеркнул, что Украина готова к прекращению атак.

Также мы писали, что, по словам экс-заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, важную роль в возможном морском перемирии между Украиной и Россией может сыграть Турция.

Черное море Андрей Сибига перемирие война в Украине энергетика Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации