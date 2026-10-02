Сибига заявил, что у Украины есть четыре предложения по перемирию с Россией

Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Украины в настоящее время есть четыре предложения по перемирию с Россией. Среди них есть как зерновое, так и энергетическое. Киев считает, что перемирие можно было бы достичь на встрече президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом глава МИД рассказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Что сказал Сибига о предложениях перемирия

По словам министра, наиболее широкое предложение поступило от Индии, которая впервые предложила выступить посредником. Украина, в свою очередь, озвучила свое видение и подчеркнула, что энергетическое перемирие и перемирие в Черном море должны идти рука об руку. То есть с прекращением ударов по всем энергетическим объектам, в частности по портовой инфраструктуре.

"Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании того, как все это должно происходить. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании: энергетика и перемирие в Черном море. Что касается энергетики — это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", — сказал Сибига.

Также он добавил, что Турция и Египет предложили два отдельных формата продовольственного перемирия в Черном море. В частности, речь идет о безопасности судоходства и возобновлении экспорта украинского зерна. Сибига подчеркнул, что для Египта это особенно важно, поскольку страна в значительной степени зависит от поставок зерна из Украины и России.

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"У нас есть еще два предложения, они схожи по содержанию. Речь идет о зерне, то есть о продовольственном перемирии в Черном море. Первое соответствующее предложение сделала Турция. Второе, аналогичное — Египет", — рассказал министр.

Также есть четвертое предложение, которое продвигают США — это прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Сибига подчеркнул, что Украина готова рассматривать форматы более широкого перемирия, и результат можно достичь на встрече лидеров стран.

"Вообще мы считаем, что встреча президента Зеленского и Путина — одним из результатов могло бы стать именно перемирие. Мы готовы к различным форматам перемирия, в том числе и к безусловному по линии нынешнего столкновения. Мы все это донесли, и американцы приняли это и тоже работают в этом направлении", — резюмировал он.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил, что есть три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются: энергетическое, зерновое и на море. Он подчеркнул, что Украина готова к прекращению атак.

Также мы писали, что, по словам экс-заместителя начальника штаба ВМС ВСУ Андрея Рыженко, важную роль в возможном морском перемирии между Украиной и Россией может сыграть Турция.