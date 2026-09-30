Зеленский рассказал премьер-министру Норвегии о российских атаках

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 сентября, провел беседу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Он рассказал ему о круглосуточном российском терроре с использованием беспилотников и ударах баллистическими ракетами. В результате атак есть погибшие и раненые.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Беседа Зеленского с премьером Норвегии 30 сентября

Зеленский отметил, что с начала суток в результате российских ударов ранения получили 24 человека, еще семеро погибли, в том числе один ребенок.

В частности, стороны обсудили потребности Украины для защиты от этой жестокой эскалации. Прежде всего речь идет о ПВО и обеспечении наших F-16.

"Мы координируем наши действия и работаем над тем, чтобы обеспечить большую защиту жизней и безопасности. Благодарю лично премьер-министра и всю Норвегию за неизменную поддержку", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ, российские оккупанты в ночь на 30 сентября атаковали Украину ракетами и дронами различных типов. Силы ПВО сбили 160 вражеских целей.

А 29 сентября глава государства провел встречу с Минобороны, военными и лицами, ответственными за планирование применения украинского оружия. В частности, стороны утвердили операции дальнего радиуса действия на октябрь.