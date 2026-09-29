Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и объявил об укреплении Украины

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 сентября, провел разговор с представителями Министерства обороны, военными и лицами, ответственными за планирование производства украинского оружия. В частности, в ходе встречи были утверждены дальнобойные операции на октябрь.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях во вторник, 29 сентября, передает Новини.LIVE.

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Истребители F-16

Помимо утверждения дальнобойных операций, на встрече были определены направления необходимых поставок для украинских F-16 до конца 2026 года.

"Есть конкретные страны, с которыми мы договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление", — отметил Зеленский.

Встреча Зеленского с представителями Минобороны, военными и лицами, ответственными за планирование производства украинского оружия. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Противодействие реактивным дронам

Стороны обсудили систему противодействия реактивным дронам типа Shahed. В частности, определили первые прототипы, которые могут стать эффективным оружием.

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Зеленский сообщил, что уже определены четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены для производства этого оружия.

"Работаем и над дополнительными защитными технологическими решениями, над увеличением количества эффективных перехватчиков. Слава Украине!" — добавил глава государства.

Вечернее обращение Владимира Зеленского 29 сентября

В обращении Зеленский заявил, что сегодня российские оккупанты нанесли абсолютно гнусный удар по Сумам. Под атакой оказалась жилая застройка. По словам главы государства, россияне уже даже не придумывают, для чего им эти удары, и не маскируют их.

"Одна из бомб попала в жилой дом, убила человека. Другая бомба — в школу, в обычную школу, где именно в это время находились дети. Зданию нанесён значительный ущерб, но дети и учителя находились в укрытии, и благодаря этому, к счастью, в школе нет пострадавших. По Киеву ночью был очередной удар баллистическими ракетами и дронами. Есть сбитые. Важно, что сбили и баллистические ракеты", — отметил Зеленский.

Всего в течение дня было зафиксировано более 100 дронов, а по состоянию на 18:00 — 29 реактивных ракет, из которых 18 были сбиты. Кроме того, удалось ликвидировать большинство обычных БпЛА.

Зеленский сообщил, что Украина готовит новые переговоры, в частности, касающиеся ПВО и дальнейшей поддержки страны.

"Переговоры состоятся уже на этой неделе. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые действительно выполняют наши договоренности и поставляют противоракеты для противовоздушной обороны", — отметил он.

Кроме того, в Украину уже поступил комплект для NASAMS. Глава государства сообщил, что со всеми партнерами ведутся переговоры, чтобы были необходимые ракеты и для Patriot.

Также сегодня принято решение Бельгии о поставке Украине трех F-16 до конца 2026 года.

"И я благодарю сегодня также Еврокомиссию — Европейский Союз — за подготовку решения об очередном транше финансовой поддержки. На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на вооружение, а в ближайшие дни ожидаем еще одну хорошую финансовую новость из Брюсселя — именно бюджетную поддержку, еще один транш. Я благодарю", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера, сегодня российские захватчики нанесли удар по центру Сум. В частности, противник атаковал школу, где шли занятия. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об участии Украины в отдельных международных соглашениях, связанных с Договором об обычных вооруженных силах в Европе. Он предусматривает официальное закрепление намерения Украины не присоединяться к ряду соответствующих международных соглашений.