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Главная Новости дня РФ ударила по кладбищу в Сумах: в городе возросло число раненых

РФ ударила по кладбищу в Сумах: в городе возросло число раненых

Ua ru
29 сентября 2026 19:26
Россия 29 сентября нанесла удар по Сумам: ракета попала в кладбище
Последствия российского удара по кладбищу в Сумах 29 сентября. Фото: t.me/kordonmedia

Российские оккупанты во вторник, 29 сентября, нанесли массированный удар по Сумам. В частности, одна из четырёх управляемых авиационных бомб попала в кладбище. Кроме того, в городе возросло общее число раненых в результате обстрела.

Об этом сообщают "Кордон.Медиа" и пресс-служба ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Сум 29 сентября

В результате российского удара пострадало центральное кладбище в Сумах. Оккупанты повредили более 50 могил.

Російський обстріл Сум 29 вересня
Последствия российского удара по кладбищу в Сумах 29 сентября. Фото: t.me/kordonmedia
Удар Росії по Сумах 29 вересня
Российский обстрел кладбища в Сумах 29 сентября. Фото: t.me/kordonmedia

Число раненых

В Сумах возросло число пострадавших в результате российского обстрела 29 сентября. На данный момент известно о двух погибших и девяти раненых, среди которых трое детей.

Обстріл Сум 29 вересня
Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Сум 29 сентября. Фото: ГСЧС

Российские КАБы нанесли удары по центральной части Сум. В частности, противник атаковал здание школы и жилой сектор.

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Російський удар по Сумах 29 вересня
Последствия российского обстрела Сум 29 сентября. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 29 сентября Россия нанесла удары по центру Сум. Зафиксировано четыре попадания. В частности, один из ударов пришелся на школу, где проходили занятия.

Кроме того, 27 сентября российские оккупанты атаковали Сумы тремя управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка. Также известно о пяти раненых.

война Украина Сумы кладбище обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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