В Сумах ракета попала рядом с центром поддержки семей и детей: есть жертвы

Место российского удара в Сумах. Фото: Сумская областная государственная администрация

В Сумах в результате российского удара погибли два человека: пожилая женщина и 16-летняя девушка. Российские войска атаковали город тремя управляемыми авиабомбами, еще пять человек пострадали, среди них ребенок.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

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Место российского удара в Сумах. Фото: Сумская ОВА

Россия атаковала Сумы тремя КАБами

По словам Григорова, российские войска нанесли по городу удар тремя КАБами. Один из боеприпасов попал вблизи здания центра поддержки семей и детей.

Здание получило повреждения, но на момент российского удара посетителей в помещении не было.

В результате атаки погибли два человека. Одной из жертв стала пожилая женщина, второй — 16-летняя девушка.

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Место российского удара в Сумах. Фото: Сумская ОВА

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал глава Сумской ОВА.

Еще пять человек пострадали в результате российской атаки. Среди них также есть один ребенок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что вечером 20 сентября два российских дрона ударили вблизи многоквартирного дома в Сумах. В результате атаки погибла женщина, ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения, также были повреждены дом и пять автомобилей.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 19 сентября российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 15 получили ранения и травмы, в том числе дети.