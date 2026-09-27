Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Суми трьома КАБами: є загиблі та поранені

РФ атакувала Суми трьома КАБами: є загиблі та поранені

Ua ru
27 вересня 2026 17:32
У Сумах КАБ влучив біля центру підтримки сімей та дітей: є жертви
Місце російського удару в Сумах. Фото: Сумська ОВА

У Сумах унаслідок російського удару загинули двоє людей: літня жінка та 16-річна дівчина. Російські війська атакували місто трьома керованими авіабомбами, ще п'ятеро людей постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Реклама
Российский обстрел на Сумщине
Місце російського удару в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Росія атакувала Суми трьома КАБами

За словами Григорова, російські війська завдали по місту удару трьома КАБами. Один із боєприпасів влучив поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей.

Будівля зазнала пошкоджень, але на момент російського удару відвідувачів у приміщенні не було.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. Однією із жертв стала літня жінка, другою — 16-річна дівчина.

Читайте також:
Российский обстрел на Сумщине
Місце російського удару в Сумах. Фото: Сумська ОВА

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — написав очільник Сумської ОВА.

Ще п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки. Серед них також є одна дитина.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 20 вересня два російські дрони вдарили поблизу багатоквартирного будинку в Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік дістав численні уламкові поранення, також було пошкоджено будинок і п'ять автомобілів.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч на 19 вересня російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 15 дістали поранення та травми, зокрема діти.

Суми обстріли жертви авіабомба Сумська ОВА
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації