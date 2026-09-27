У Сумах КАБ влучив біля центру підтримки сімей та дітей: є жертви

Місце російського удару в Сумах. Фото: Сумська ОВА

У Сумах унаслідок російського удару загинули двоє людей: літня жінка та 16-річна дівчина. Російські війська атакували місто трьома керованими авіабомбами, ще п'ятеро людей постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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Місце російського удару в Сумах. Фото: Сумська ОВА

Росія атакувала Суми трьома КАБами

За словами Григорова, російські війська завдали по місту удару трьома КАБами. Один із боєприпасів влучив поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей.

Будівля зазнала пошкоджень, але на момент російського удару відвідувачів у приміщенні не було.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. Однією із жертв стала літня жінка, другою — 16-річна дівчина.

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Місце російського удару в Сумах. Фото: Сумська ОВА

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", — написав очільник Сумської ОВА.

Ще п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки. Серед них також є одна дитина.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ввечері 20 вересня два російські дрони вдарили поблизу багатоквартирного будинку в Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік дістав численні уламкові поранення, також було пошкоджено будинок і п'ять автомобілів.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч на 19 вересня російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 15 дістали поранення та травми, зокрема діти.