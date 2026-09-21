Російські БпЛА вдарили біля будинку в Сумах: є загибла та поранений

Рятувальники на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС

Увечері 20 вересня російські дрони атакували Суми. Два безпілотники вдарили поблизу багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок атаки загинула жінка, а її 41-річний чоловік дістав численні уламкові поранення. Також пошкоджені будинок і п’ять автомобілів.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.

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Атака дронів на Суми

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, два ворожі дрони вдарили поблизу багатоквартирного будинку в Сумах. Унаслідок атаки загинула цивільна жінка.

Її 41-річний чоловік отримав численні уламкові поранення. Постраждалого доправили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Що пошкоджено внаслідок удару

Внаслідок влучань пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Також пошкоджень зазнали п’ять автомобілів.

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Інформацію про наслідки атаки повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок російського удару по Сумах загинули двоє людей, а їхній семирічний син опинився в реанімації. Унаслідок атаки також постраждали ще 10 людей, серед них троє дітей.

Також Сумщина зазнала масованих атак РФ, внаслідок яких загинули троє людей. Ще 15 людей отримали поранення та травми, а під ударами протягом доби опинилися 26 населених пунктів області.