Росія ударила по Сумах: дитина в реанімації, її батьки — загинули

Рятувальники. Фото: Сумська ОВА

РФ продовжує терор цивільного населення. Унаслідок вчорашнього російського удару керованою авіабомбою по житловому будинку в Сумах загинули двоє людей, ще 10 осіб постраждали, серед них троє дітей. 7-річний хлопчик перебуває в реанімації, а п’ятеро поранених госпіталізували.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Суми 18 вересня

Олег Григоров повідомив, що внаслідок атаки РФ на Суми 18 вересня є загиблі — 52-річний чоловік та його 45-річна дружина. Вони працювали у Сумській міській раді та загинули на місці внаслідок удару. Їх 7-річний син вижив та перебуває в реанімації, п’ятеро поранених госпіталізували.

"Боляче усвідомлювати, що звичайний вечір у власному домі для людей обірвався через російський удар", — зазначив очільник ОВА.

Він висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблих.

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Внаслідок удару вибито майже 500 вікон

Унаслідок атаки вибито майже 500 вікон у трьох багатоповерхівках та одному із закладів освіти. Також пошкоджено понад 30 автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та волонтери. Для мешканців розгорнули штаб допомоги. Наразі триває ліквідація наслідків російського удару.

Окремо очільник Сумської ОВА Олег Григоров подякував кожному, хто наразі поруч із постраждалими людьми, допомагає, розбирає наслідки удару РФ і робить усе необхідне.

Допис Олега Григорова. Скріншот: Telegram

Діра в будинку. Фото: Сумська ОВА

Зруйноване авто. Фото: Сумська ОВА

Новини.LIVE писали, що 18 вересня російські війська атакували 26 населених пунктів Сумщини. Внаслідок російських обстрілів загинули троє людей, ще 15 осіб дістали поранення та травми, серед них — діти.

Новини.LIVE інформували, що росіяни завдали удару по Сумській області, внаслідок якого загинув 68-річний чоловік. Троє людей отримали поранення. Під ударами опинились 22 населені пункти області.