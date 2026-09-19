Сумська область зазнала масованих атак РФ: є загиблі та поранені

Правоохоронці на місці злочину. Фото: поліція Сумської області

Минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 15 отримали поранення та травми, серед постраждалих — діти. Найбільше людей постраждало в Сумській громаді, де російська авіабомба влучила у багатоповерхівку.

Про це повідомляє поліція Сумської області, інформує Новини.LIVE.

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РФ вдарила по Сумській громаді

У Сумській громаді внаслідок удару керованої авіаційної бомби по багатоповерховому будинку загинули 51-річний чоловік та 45-річна жінка.

Наслідки атаки по Сумщині. Фото: Нацполіція

Поранення та травми отримали четверо чоловіків віком від 58 до 73 років, 7-річний хлопчик, троє жінок віком від 67 до 79 років, 13-річна дівчина та 46-річний чоловік.

Крім того, до медичного закладу звернулися 24-річна жінка, яка постраждала через удар КАБ, та 16-річний хлопець, який зазнав травм унаслідок атаки російського дрона. Обидва постраждали у Сумській громаді 16 вересня.

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Є загиблий у Білопільській громаді

У Конотопській громаді внаслідок влучання ударних безпілотників поранення отримали дві жінки віком 61 та 35 років.

У Білопільській громаді через скидання боєприпасу з російського дрона загинув 33-річний чоловік. Ще один, 35-річний чоловік, отримав поранення.

У Бездрицькій громаді російські обстріли пошкодили будівлю приватного підприємства та два приватні домоволодіння.

Загалом, за даними поліції, протягом доби російські війська завдали ударів по 26 населених пунктах у чотирьох районах Сумщини.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про двох загиблих унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Сумах. Авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами будинку, з-під завалів врятували чотирьох людей, серед них дитину.

Також на Сумщині через російські атаки загинув чоловік, ще 15 людей були поранені. Російські війська протягом доби атакували 13 громад області, пошкодивши житлові будинки, приватні оселі та автомобілі.