Удар РФ по Сумській області: 15 поранених, один загиблий чоловік

Наслідки удару РФ по Сумщині. Фото: Нацполіція України

Російські війська протягом доби обстріляли 13 громад на Сумщині, вбивши 64-річного чоловіка та поранивши ще 15 цивільних, зокрема двох дітей. Правоохоронці наразі фіксують масштабні руйнування житлового фонду та інфраструктури і збирають докази воєнних злочинів за фактами атак авіабомбами та дронами.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

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Російські війська атакували Сумську область

Загалом протягом минулої доби російські війська атакували 13 територіальних громад Сумської області, внаслідок чого загальна кількість постраждалих сягнула 15 осіб.

Завали будинку. Фото: Нацполіція України

Ворожі дрони завдали шкоди й в інших населених пунктах. Зокрема, у Хутір-Михайлівській громаді від удару БпЛА поранення отримали три жінки віком 56, 71 та 78 років, а у Садівській громаді постраждав 30-річний місцевий житель. Водночас до медиків звернувся 60-річний чоловік із Середино-Будської громади, який зазнав травм від атаки безпілотника ще напередодні, 15 вересня.

Пожежа на території приватного будинку. Фото: Нацполіція України

Регулярні обстріли регіону призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. На місцях влучань пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні оселі та транспортні засоби громадян. Зараз там працюють слідчо-оперативні групи.

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Наслідки російської атаки. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці документують наслідки ворожих ударів та збирають доказову базу для розслідування порушень законів і звичаїв війни згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Новини.LIVE інформували раніше, що у ніч проти 17 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку балістичним озброєнням по кількох великих українських містах, під прицілом опинилися Запоріжжя та Київ.

У Запоріжжі ракетний удар припав на місцеві промислові об'єкти, спричинивши суттєві руйнування будівель та інфраструктури підприємств. Також через ворожий обстріл є постраждалі серед цивільних, яким знадобилася допомога медиків.

Одночасно ворог випустив серію балістичних ракет по Києву. За попередньою інформацією, уламки та вибухова хвиля пошкодили низку нежитлових і житлових будівель одразу в кількох столичних районах, екстрені служби продовжують обстежувати місця падінь.