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Главная Новости дня В Сумской области из-за атак России погиб мужчина, 15 ранены

В Сумской области из-за атак России погиб мужчина, 15 ранены

Ua ru
17 сентября 2026 08:56
Удар РФ по Сумской области: 15 раненых, один погибший мужчина
Следствия удара РФ по Сумщине. Фото: Нацполиция Украины

Российские войска в течение суток обстреляли 13 общин в Сумской области, убив 64-летнего мужчину и ранив еще 15 гражданских, в том числе двоих детей. Правоохранители фиксируют масштабные разрушения жилищного фонда и инфраструктуры и собирают доказательства военных преступлений по фактам атак авиабомбами и дронами.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Российские войска атаковали Сумскую область

Всего за прошедшие сутки российские войска атаковали 13 территориальных общин Сумской области, в результате чего общее количество пострадавших достигло 15 человек.

Сумская область обстрелы
Завалы дома. Фото: Нацполиция Украины

Вражеские дроны нанесли ущерб и в других населенных пунктах. В частности, в Хутор-Михайловской громаде от удара БпЛА ранения получили три женщины 56, 71 и 78 лет, а в Садовской громаде пострадал 30-летний местный житель. В то же время к медикам обратился 60-летний мужчина из Середино-Будской громады, который получил травмы от атаки беспилотника еще накануне, 15 сентября.

Обстрелы Сумской области
Пожар на территории частного дома. Фото: Нацполиция Украины

Регулярные обстрелы региона привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. На местах попаданий повреждены многоквартирные дома, частные дома и транспортные средства граждан. Сейчас там работают следственно-оперативные группы.

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Удары России по Сумской области
Последствия русской атаки. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители документируют последствия вражеских ударов и собирают доказательную базу для расследования нарушений законов и обычаев войны согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE информировали ранее, что в ночь на 17 сентября российские войска совершили комбинированную атаку баллистическим вооружением по нескольким крупным украинским городам, под прицелом оказались Запорожье и Киев.

В Запорожье ракетный удар пришелся на местные промышленные объекты , повлекшие существенные разрушения зданий и инфраструктуры предприятий. Также из-за вражеских обстрелов пострадали среди гражданских, которым понадобилась помощь медиков.

Одновременно враг выпустил серию баллистических ракет по Киеву . По предварительной информации, обломки и взрывная волна повредили ряд нежилых и жилых построек сразу в нескольких столичных районах, экстренные службы продолжают обследовать места падений.

смерть Сумская область обстрелы война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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