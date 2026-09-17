Обстріл Запоріжжя 17 вересня - пошкоджено промислові об'єкти, постраждали 3 людини

Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Росіяни в ніч проти 17 вересня атакували Запоріжжя балістикою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження на промислових об'єктах та постраждали кілька людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 17 вересня

Начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі підтвердив, що ворог вночі атакував місто ракетами. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що на місто приблизно о 02:10 летіла балістика.

Наразі Семікін розповів про перші наслідки обстрілу.

"Ракети влучили по промислових об’єктах. Є часткові руйнування будівель, на одному з об’єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, постраждали троє людей.

Пост Семікіна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня росіяни втретє за місяць атакували Запоріжсталь балістичними ракетами. Внаслідок ударів постраждали четверо працівників комбінату.

Також ми писали, що у ніч проти 12 вересня ворог атакував Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та було зруйновано приватний будинок.