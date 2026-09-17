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Главная Новости дня РФ атаковала ракетами промышленные объекты Запорожья, есть пострадавшие

РФ атаковала ракетами промышленные объекты Запорожья, есть пострадавшие

Ua ru
17 сентября 2026 06:17
Обстрел Запорожья 17 сентября — повреждены промышленные объекты, пострадали 3 человека
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

В ночь на 17 сентября россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы повреждения промышленных объектов, а также пострадали несколько человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья в ночь на 17 сентября

Начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин в своем Telegram-канале подтвердил, что враг ночью атаковал город ракетами. В частности, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что примерно в 02:10 на город летели баллистические ракеты.

В настоящее время Семикин рассказал о первых последствиях обстрела.

"Ракеты попали в промышленные объекты. Имеются частичные разрушения зданий, на одном из объектов возник пожар. На местах работают спасатели", — говорится в сообщении.

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Кроме того, пострадали три человека.

Запорожье атаковали ракеты 17 сентября
Пост Семикина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября россияне в третий раз за месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. В результате ударов пострадали четверо работников комбината.

Также мы писали, что в ночь на 12 сентября враг атаковал Запорожье дронами. В результате обстрела возникли пожары и был разрушен частный дом.

взрыв Запорожье обстрелы балистическая атака пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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