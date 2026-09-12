Россия в третий раз за месяц нанесла ракетный удар по Запорожстали

Разрушенные помещения "Запорожстали". Фото: Метинвест

В ночь на 12 сентября Россия в третий раз за последний месяц нанесла удар по "Запорожстали" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило работу. В результате новой атаки четверо работников комбината получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Метинвест, передает Новини.LIVE.

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Последствия нового удара по "Запорожстали"

По данным Метинвеста, один из пострадавших после осмотра медиков отказался от госпитализации и остался на предприятии, чтобы помогать ликвидировать последствия удара. Еще трое работников после оказания домедицинской помощи были доставлены в городские больницы с травмами средней степени тяжести.

Повреждены помещения "Запорожстали". Фото: Метинвест

Операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко подчеркнул, что "Запорожсталь" производила чугун и сталь для гражданских нужд и не выпускала продукцию для военных нужд.

"Запорожсталь» производила чугун и сталь для гражданских нужд. Комбинат не производил продукцию для военных нужд и не размещал на своей территории ничего, что могло бы сделать его военной целью. После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку", — заявил Мироненко.

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В результате атаки на комбинат повреждено основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергетическая система и сети предприятия. Также пострадала логистическая инфраструктура. Поскольку "Запорожсталь" после предыдущих ударов не работала, угрозы техногенной аварии нет. Кроме того, количество персонала на территории предприятия на момент атаки было значительно ограничено.

В настоящее время комбинат продолжает работы по ликвидации последствий удара и обследованию поврежденных объектов. После завершения этих работ предприятие сможет более точно определить характер и масштабы разрушений.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа российские войска нанесли баллистический удар по промышленной площадке Запорожья. В результате атаки погибли семь работников "Запорожстали", еще 21 сотрудник предприятия получил ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском Днепропетровской области. В результате атаки погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения, а повреждения производственных объектов и инфраструктуры привели к полной остановке работы предприятия.