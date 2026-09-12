Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ третий раз за месяц атаковала Запорожсталь четырьмя ракетами

РФ третий раз за месяц атаковала Запорожсталь четырьмя ракетами

Ua ru
12 сентября 2026 15:59
Россия в третий раз за месяц нанесла ракетный удар по Запорожстали
Разрушенные помещения "Запорожстали". Фото: Метинвест

В ночь на 12 сентября Россия в третий раз за последний месяц нанесла удар по "Запорожстали" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило работу. В результате новой атаки четверо работников комбината получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Метинвест, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия нового удара по "Запорожстали"

По данным Метинвеста, один из пострадавших после осмотра медиков отказался от госпитализации и остался на предприятии, чтобы помогать ликвидировать последствия удара. Еще трое работников после оказания домедицинской помощи были доставлены в городские больницы с травмами средней степени тяжести.

РФ третий раз за месяц атаковала Запорожсталь четырьмя ракетами - фото 1
Повреждены помещения "Запорожстали". Фото: Метинвест

Операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко подчеркнул, что "Запорожсталь" производила чугун и сталь для гражданских нужд и не выпускала продукцию для военных нужд.

"Запорожсталь» производила чугун и сталь для гражданских нужд. Комбинат не производил продукцию для военных нужд и не размещал на своей территории ничего, что могло бы сделать его военной целью. После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку", — заявил Мироненко.

Читайте также:

В результате атаки на комбинат повреждено основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергетическая система и сети предприятия. Также пострадала логистическая инфраструктура. Поскольку "Запорожсталь" после предыдущих ударов не работала, угрозы техногенной аварии нет. Кроме того, количество персонала на территории предприятия на момент атаки было значительно ограничено.

В настоящее время комбинат продолжает работы по ликвидации последствий удара и обследованию поврежденных объектов. После завершения этих работ предприятие сможет более точно определить характер и масштабы разрушений.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа российские войска нанесли баллистический удар по промышленной площадке Запорожья. В результате атаки погибли семь работников "Запорожстали", еще 21 сотрудник предприятия получил ранения.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 сентября российские оккупанты нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском Днепропетровской области. В результате атаки погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения, а повреждения производственных объектов и инфраструктуры привели к полной остановке работы предприятия.

промышленность Запорожье война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации