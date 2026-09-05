Удар РФ по Каметстали в Каменском: погибли пять человек, производство остановлено

Последствия российского удара по заводу "Каметсталь". Фото: Метинвест

Российские оккупанты в ночь на 5 сентября нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском Днепропетровской области. В результате обстрела погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения. Враг повредил основные производственные объекты и инфраструктуру, в результате чего комбинат полностью остановил производственные процессы.

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста", передает Новини.LIVE.

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Удар России по "Каметстали"

Российские оккупанты применили уже известную тактику, которую ранее использовали при ударах по украинским промышленным объектам. Между сигналом воздушной тревоги и ракетной атакой прошло всего несколько минут, поэтому не все работники успели добраться до укрытий.

Последствия российского обстрела. Фото: Метинвест

"Государство-террорист не прекращает своих зверских попыток остановить украинскую экономику. На территории "Каметстали" не было никаких военных целей, военной техники или военного производства. Здесь работали исключительно гражданские люди, которые выплавляли чугун и сталь исключительно для гражданских нужд. Это не остановило агрессора, который, не имея возможности одержать военную победу на поле боя, переключился на тактику террора против мирного населения и мирных предприятий. К сожалению, семья "Метинвеста" в последние месяцы переживает самые тяжелые времена за всю свою 20-летнюю историю. Наши мысли и наша всесторонняя помощь — с семьями погибших и раненых сотрудников", — говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.

В результате обстрела повреждены:

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аглодоменное производство;

энергетическая и транспортная инфраструктура предприятия.

Комбинат был вынужден полностью остановить все производственные процессы.

Удар России по "Каметстали". Фото: Метинвест

В результате российского обстрела погибли пять человек. Речь идет о четырёх работниках предприятия и одном сотруднике подрядной организации. Еще четверо человек получили ранения различной степени тяжести.

"Всем пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь, после чего их передали под наблюдение врачей. Комбинат оказывает пострадавшим всю необходимую поддержку и помощь, постоянно поддерживает связь с ними и их семьями и следит за состоянием их здоровья до полного выздоровления", — говорится в сообщении.

На предприятии сейчас проводятся первоочередные аварийно-восстановительные работы. После того как спасатели завершат расчистку завалов, специалисты смогут попасть в поврежденные зоны и подробно проверить состояние оборудования и инфраструктуры. Это позволит установить реальный объем разрушений и определить дальнейший план восстановления производства. Сроки восстановления и запуска производственных процессов пока неизвестны.

Также в Каменском объявлен День траура по жертвам российского обстрела.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 5 сентября российские оккупанты атаковали Каменское. В результате обстрела погибли пять человек.

Кроме того, Россия атаковала Николаев дронами. В частности, враг нацелился на один из торговых центров. В результате ударов зафиксированы пожары и повреждения.