Удар РФ по Каметсталі у Кам’янському: загинули п’ятеро людей, виробництво зупинено

Наслідки російського удару по заводу "Каметсталь". Фото: Метінвест

Російські окупанти у ніч проти 5 вересня вдарили балістикою по комбінату "Каметсталь" у Камʼянському Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинули пʼятеро людей, ще четверо працівників отримали поранення. Ворог пошкодив основні виробничі обʼєкти та інфраструктуру, внаслідок чого комбінат повністю зупинив виробничі процеси.

Про це повідомила пресслужба Метінвесту, передає Новини.LIVE.

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Удар Росії по "Каметсталі"

Російські окупанти використали вже відому тактику, яку раніше застосовували під час ударів по українських промислових об’єктах. Між сигналом повітряної тривоги та ракетною атакою минуло лише декілька хвилин, тому не всі працівники мали достатньо часу, щоб дістатися укриттів.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Метінвест

"Держава-терорист не припиняє своїх звірячих спроб зупинити українську економіку. На території "Каметсталі" не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди, які виплавляли чавун та сталь суто для цивільних потреб. Це не зупинило агресора, який, не маючи змоги здобути військову перемогу на полі бою, перемкнувся на тактику терору мирного населення та мирних підприємств. На жаль, родина Метінвесту останніми місяцями переживає найтяжчі часи за всю свою 20-річну історію. Наші думки й наша всебічна допомога — з родинами загиблих і поранених співробітників", — каже операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

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аглодоменне виробництво;

енергетичну та транспортну інфраструктуру підприємства.

Комбінат був змушений повністю зупинити всі виробничі процеси.

Удар Росії по "Каметсталі". Фото: Метінвест

Внаслідок російського обстрілу загинули пʼятеро людей. Йдеться про чотирьох працівників підприємства та одного підрядної організації. Ще четверо осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу, після чого їх передали під нагляд лікарів. Комбінат надає постраждалим усю необхідну підтримку та допомогу, постійно підтримує зв’язок із ними та їхніми родинами й стежить за станом їхнього здоров’я до повного одужання", — йдеться у повідомленні.

На підприємстві зараз проводять першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Після того як рятувальники завершать розчищення завалів, спеціалісти зможуть потрапити до пошкоджених зон і детально перевірити стан обладнання та інфраструктури. Це дасть змогу встановити реальний обсяг руйнувань і визначити подальший план відновлення виробництва. Терміни відновлення та запуску виробничих процесів наразі невідомі.

Також у Камʼянському оголошено День жалоби за жертвами російського обстрілу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, російські окупанти 5 вересня атакували Камʼянське. Внаслідок обстрілу загинули пʼятеро людей.

Крім того, Росія атакувала Миколаїв дронами. Зокрема, ворог цілився по одному із торговельних центрів. Внаслідок ударів зафіксовано пожежі та пошкодження.