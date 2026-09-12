Росія втретє за місяць атакувала Запоріжсталь балістикою

Зруйновані приміщення "Запоріжсталь". Фото: Метінвест

У ніч проти 12 вересня Росія втретє за останній місяць атакувала Запоріжсталь балістичними ракетами. Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, яке після попередніх ударів 11 та 27 серпня досі не відновило роботу. Внаслідок нової атаки четверо працівників комбінату отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Метінвест, передає Новини.LIVE.

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Наслідки нового удару по Запоріжсталі

За даними Метінвесту, один із постраждалих після огляду медиків відмовився від госпіталізації та залишився на підприємстві допомагати ліквідовувати наслідки удару. Ще трьох працівників після надання домедичної допомоги доправили до міських лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості.

Пошкоджені приміщення "Запоріжсталі". Фото: Метінвест

Операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко наголосив, що Запоріжсталь виробляла чавун і сталь для цивільних потреб та не виготовляла продукцію для військових потреб.

"Запоріжсталь виробляла чавун і сталь для цивільних потреб. Комбінат не виготовляв продукції для військових потреб і не розміщував на своїй території нічого, що могло б зробити його військовою ціллю. Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництва. І навіть це не зупинило нову атаку", — заявив Мироненко.

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Через атаку на комбінат пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного й мартенівського цехів, енергетичну систему та мережі підприємства. Також постраждала логістична інфраструктура. Оскільки Запоріжсталь після попередніх ударів не працювала, загрози техногенної аварії немає. Крім того, кількість персоналу на території підприємства на момент атаки була значно обмежена.

Наразі комбінат продовжує роботи з ліквідації наслідків удару та обстеження пошкоджених об’єктів. Після завершення цих робіт підприємство зможе точніше визначити характер і масштаби руйнувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 11 серпня російські війська завдали балістичного удару по промисловому майданчику Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули семеро працівників "Запоріжсталі", ще 21 співробітник підприємства отримав поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 вересня російські окупанти завдали балістичного удару по комбінату "Каметсталь" у Кам’янському Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників отримали поранення, а пошкодження виробничих об’єктів та інфраструктури призвели до повної зупинки роботи підприємства.