Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне разрушили дом в Запорожье: есть погибшие

Россияне разрушили дом в Запорожье: есть погибшие

Ua ru
12 сентября 2026 02:45
В ночь на 12 сентября 2026 года Запорожье подверглось российскому обстрелу
Спасатели на месте завалов в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на субботу, 12 сентября, российская армия нанесла удар беспилотниками по частному сектору в Запорожье. Возникли пожары. Был разрушен дом. Из-под завалов извлекли четырех человек: двух спасенных и двух погибших.

Об этом со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Уночі 12 вересня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 12 сентября

Людей, которых извлекли из-под руин осмотрели медики. Получила ранения 59-летняя женщина. Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области сообщал, что 11 сентября под российским ударом оказался Краматорск. Атака повредила более 20 домов. Погибли два человека.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал, что 11 сентября россияне обстреляли Днепр. Вспыхнул пожар. Получили повреждения частное предприятие и гаражи. Пострадали люди.

Читайте также:
война Запорожье армия обстрелы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации