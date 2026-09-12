В ночь на 12 сентября 2026 года Запорожье подверглось российскому обстрелу

Спасатели на месте завалов в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на субботу, 12 сентября, российская армия нанесла удар беспилотниками по частному сектору в Запорожье. Возникли пожары. Был разрушен дом. Из-под завалов извлекли четырех человек: двух спасенных и двух погибших.

Об этом со ссылкой на сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 12 сентября

Людей, которых извлекли из-под руин осмотрели медики. Получила ранения 59-летняя женщина. Погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области сообщал, что 11 сентября под российским ударом оказался Краматорск. Атака повредила более 20 домов. Погибли два человека.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу писал, что 11 сентября россияне обстреляли Днепр. Вспыхнул пожар. Получили повреждения частное предприятие и гаражи. Пострадали люди.