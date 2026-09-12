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Головна Новини дня Росіяни зруйнували будинок у Запоріжжі: загинули люди

Росіяни зруйнували будинок у Запоріжжі: загинули люди

Ua ru
12 вересня 2026 02:45
У ніч проти 12 вересня 2026 року Запоріжжя опинилося під російським обстрілом
Рятувальники на місці завалів у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти суботи, 12 вересня, російська армія атакувала безпілотниками приватний сектор у Запоріжжі. Виникли пожежі. Зруйнувався будинок. З-під завалів вилучили чотирьох людей: двох врятованих і двох загиблих.

Про це з посиланням на співголову Ради оборони Запорізької області Івана Федорова передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 12 вересня 

Людей, яких визволили з-під руїн, обстежили медики. Зазнала поранень 59-річна жінка. Загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС України в Донецькій області повідомляв, що 11 вересня під російським ударом опинився Краматорськ. Атака пошкодила понад 20 будинків. Загинули двоє людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що росіяни 11 вересня обстріляли Дніпро. Спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень приватне підприємство і гаражі. Постраждали люди.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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