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Головна Новини дня Удар по приватному сектору Краматорська забрав життя двох людей

Удар по приватному сектору Краматорська забрав життя двох людей

Ua
12 вересня 2026 01:50
Унаслідок обстрілу Краматорська 11 вересня 2026 року загинули двоє людей
Руйнування після обстрілу Краматорська 11 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

У п'ятницю, 12 вересня, армія РФ завдала удару по приватному сектору Краматорська. Зазнали пошкоджень 21 приватний будинок і легковий автомобіль. Один із снарядів повністю влучив у житловий будинок і зруйнував його — власник опинився під завалами.

Про це з посиланням на Головне управління ДСНС України в Донецькій області повідомляє Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Краматорська 11 вересня 

Менш ніж за годину рятувальники визволили з-під руїн господаря будинку. Від травм чоловік загинув на місці. Загалом жертвами атаки стали двоє людей. Працівники ДСНС розібрали близько 500 кілограмів будівельних конструкцій.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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