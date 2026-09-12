В результате обстрела Краматорска 11 сентября 2026 года погибли два человека

Разрушения после обстрела Краматорска 11 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Донецкой области

В пятницу, 11 сентября, армия РФ нанесла удар по частному сектору Краматорска. Получили повреждения 21 частный дом и легковой автомобиль. Один из снарядов попал в жилой дом и полностью его разрушил — владелец оказался под завалами.

Об этом со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области сообщает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Краматорска 11 сентября

Менее чем за час спасатели извлекли из-под руин хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался на месте. Всего жертвами атаки стали два человека. Сотрудники ГСЧС разобрали около 500 килограммов строительных конструкций.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал об обстреле Днепра 11 сентября. Вспыхнул пожар. Повреждения получили частное предприятие и гаражи. Есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE со ссылкой на МВД Украины писал, что 10 сентября россияне сбросили на Краматорск шесть авиабомб. Пострадали более 22 человек. В частности, ранения получил младенец.