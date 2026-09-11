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Головна Новини дня Росіяни атакували Дніпро: семеро людей поранені, є руйнування

Росіяни атакували Дніпро: семеро людей поранені, є руйнування

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11 вересня 2026 16:10
Атака РФ на Дніпро: семеро людей поранені, пошкоджені будинки
Наслідки атаки РФ на Дніпро 11 вересня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали семеро людей. У місті сталася пожежа, також пошкоджені приватне підприємство та гаражі. Вибухова хвиля вибила вікна у розташованих поруч житлових будинках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у п'ятницю, 11 вересня.

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Наслідки атаки РФ на Дніпро

Сьогодні 11 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки у місті зайнялася пожежа.

Також через російський удар пошкоджені приватне підприємство та гаражі. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках, розташованих поруч.

Кількість постраждалих через атаку зросла до семи людей. Усі вони перебувають під наглядом лікарів.

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Скриншот повідомлення Ганжі/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська 10 вересня 2026 року атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей та щонайменше 18 отримали поранення. Під час удару був пошкоджений торговельно-розважальний центр у середмісті, також горіли автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

Новини.LIVE також писали, що 10 вересня російські війська повторно атакували підприємство "Олейна" у Дніпрі, зафіксовано влучання реактивних дронів "Бандероль". За словами мера Бориса Філатова, завод уже не вперше стає ціллю російських атак і належить американській корпорації. Він закликав привертати міжнародну увагу до ударів РФ по підприємствах, зокрема з американськими власниками.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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