Атака РФ на Дніпро: семеро людей поранені, пошкоджені будинки

Росіяни атакували Дніпро: семеро людей поранені, є руйнування
Російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали семеро людей. У місті сталася пожежа, також пошкоджені приватне підприємство та гаражі. Вибухова хвиля вибила вікна у розташованих поруч житлових будинках.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у п'ятницю, 11 вересня.
Наслідки атаки РФ на Дніпро
Сьогодні 11 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки у місті зайнялася пожежа.
Також через російський удар пошкоджені приватне підприємство та гаражі. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках, розташованих поруч.
Кількість постраждалих через атаку зросла до семи людей. Усі вони перебувають під наглядом лікарів.
Новини.LIVE інформували, що російські війська 10 вересня 2026 року атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей та щонайменше 18 отримали поранення. Під час удару був пошкоджений торговельно-розважальний центр у середмісті, також горіли автомобілі, торговельні павільйони та магазин.
Новини.LIVE також писали, що 10 вересня російські війська повторно атакували підприємство "Олейна" у Дніпрі, зафіксовано влучання реактивних дронів "Бандероль". За словами мера Бориса Філатова, завод уже не вперше стає ціллю російських атак і належить американській корпорації. Він закликав привертати міжнародну увагу до ударів РФ по підприємствах, зокрема з американськими власниками.