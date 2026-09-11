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Главная Новости дня Россияне обстреляли Днепр: семь человек ранены, есть разрушения

Россияне обстреляли Днепр: семь человек ранены, есть разрушения

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11 сентября 2026 16:10
Атака РФ на Днепр: семь человек ранены, повреждены дома
Последствия атаки РФ на Днепр 11 сентября 2026 года. Фото: Днепропетровская областная государственная администрация

Российские войска атаковали Днепр, в результате чего пострадали семь человек. В городе произошел пожар, также были повреждены частное предприятие и гаражи. Взрывная волна выбила окна в расположенных поблизости жилых домах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в пятницу, 11 сентября.

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Последствия атаки РФ на Днепр

Сегодня, 11 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар.

Также в результате российского удара повреждены частное предприятие и гаражи. Взрывная волна выбила окна в расположенных поблизости жилых домах.

Число пострадавших в результате атаки возросло до семи человек. Все они находятся под наблюдением врачей.

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Скриншот сообщения Ганжи/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 10 сентября 2026 года российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека и по меньшей мере 18 получили ранения. В ходе удара был поврежден торгово-развлекательный центр в центре города, также горели автомобили, торговые павильоны и магазин.

Новини.LIVE также сообщали, что 10 сентября российские войска вновь атаковали предприятие "Олейна" в Днепре, зафиксировано попадание реактивных дронов "Бандероль". По словам мэра Бориса Филатова, завод уже не впервые становится мишенью российских атак и принадлежит американской корпорации. Он призвал привлекать международное внимание к ударам РФ по предприятиям, в частности с американскими владельцами.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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