Удар РФ по Сумах: Зеленський повідомив про двох загиблих

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Суми 18 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Сумщини

У п'ятницю, 18 вересня, російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці у Сумах. Авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами, внаслідок чого загинули двоє людей. З-під завалів уже врятували чотирьох осіб, серед них дитину, однак під завалами ще можуть залишатися люди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Руйнування внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Сумах. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки удару по Сумах

За словами Володимира Зеленського, на місці удару по житловій багатоповерхівці у Сумах працюють усі відповідні служби. Авіабомба влучила безпосередньо між третім і четвертим поверхами будинку.

Рятувальники вже дістали з-під завалів чотирьох людей, серед яких дитина. Водночас станом на момент заяви президента було відомо про двох загиблих.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він також зазначив, що під завалами ще можуть перебувати люди.

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На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники намагаються деблокувати людей та загасити пожежі.

Президент наголосив, що пошуково-рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Розповідаючи про наслідки атаки, Зеленський також повідомив про інші удари, яких російські війська завдали ввечері 18 вересня.

"Всі служби зараз працюють на місці абсолютно нелюдського російського удару по житловій багатоповерхівці у Сумах. Було пряме влучання авіабомби між третім і четвертим поверхом. З-під завалів вже врятували чотирьох осіб, в тому числі й дитину. Станом на зараз відомо, що, на жаль, двоє людей загинуло. та близьким. Під завалами ще можуть бути люди", — поінформував глава держави.

Удари РФ по Павлограду та Київщині

За словами президента, увечері російські війська також завдали удару по поліклініці в Павлограді. Крім того, під ударом опинилася логістика на Київщині.

Зеленський наголосив на необхідності зупинити російські удари проти життя людей. За його словами, саме про це Україна говорить щодня.

"Був увечері також удар по поліклініці в Павлограді, по логістиці на Київщині", — написав лідер.

Зеленський про законопроєкт Ліндсі Грема

Президент також заявив, що Сполучені Штати мають можливість дати Росії сигнал про необхідність завершення війни через тиск на агресора.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на ухвалення законопроєкту американського сенатора Ліндсі Грема. За його словами, передбачені ним важелі можуть допомогти змусити Росію обрати мир.

"Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз у Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир. Дякую кожному та кожній, хто підтримує це", — резюмував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 18 вересня 2026 року російські війська атакували Житомирщину, внаслідок чого загинули двоє людей і ще двоє постраждали. У Коростенському районі спалахнули складські та виробничі будівлі. Пожежі ліквідували 56 рятувальників із 17 одиницями техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери.

Новини.LIVE також писали, що російські війська протягом доби 16 вересня атакували 13 громад Сумщини, внаслідок чого загинув 64-річний чоловік і ще 15 цивільних отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, приватні оселі та автомобілі, а правоохоронці документують наслідки атак.