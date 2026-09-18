Росія атакувала Житомирщину: двоє загиблих, є постраждалі

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Житомирщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Житомирську область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім того, відомо про двох постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Житомирщини

Внаслідок атаки сталися пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі.

Пожежа в Житомирській області внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Житомирської області. Фото: ДСНС

На місці російської атаки працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери.

Читайте також:

Наслідки російського обстрілу Житомирської області. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну 93 ударними дронами. Сили ППО знешкодили близько 70 БпЛА. Водночас зафіксовано влучання.

А за добу російські окупанти завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є загиблий та 14 поранених. Крім того, противник знищив торговельний центр.