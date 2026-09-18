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Головна Новини дня Росія атакувала Житомирщину: загинули двоє людей та є поранені

Росія атакувала Житомирщину: загинули двоє людей та є поранені

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18 вересня 2026 10:16
Росія атакувала Житомирщину: двоє загиблих, є постраждалі
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Житомирщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Житомирську область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім того, відомо про двох постраждалих. 

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Житомирщини

Внаслідок атаки сталися пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі.

Російський обстріл Житомирщини 18 вересня
Пожежа в Житомирській області внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

"Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Житомирської області 18 вересня
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Житомирської області. Фото: ДСНС

На місці російської атаки працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери.

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Атака Росії на Житомирську область 18 вересня
Наслідки російського обстрілу Житомирської області. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну 93 ударними дронами. Сили ППО знешкодили близько 70 БпЛА. Водночас зафіксовано влучання.

А за добу російські окупанти завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є загиблий та 14 поранених. Крім того, противник знищив торговельний центр.

війна вбивство ДСНС обстріли Житомирська область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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