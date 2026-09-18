Росія атакувала Житомирщину: двоє загиблих, є постраждалі

Росія атакувала Житомирщину: загинули двоє людей та є поранені
Російські окупанти атакували Житомирську область. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Крім того, відомо про двох постраждалих.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Житомирщини
Внаслідок атаки сталися пожежі в складській та виробничій будівлях у Коростенському районі.
"Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.
На місці російської атаки працювали 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби та волонтери.
Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 18 вересня Росія атакувала Україну 93 ударними дронами. Сили ППО знешкодили близько 70 БпЛА. Водночас зафіксовано влучання.
А за добу російські окупанти завдали понад тисячу ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є загиблий та 14 поранених. Крім того, противник знищив торговельний центр.